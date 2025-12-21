Сподели close
Коментар на бившия кмет на Варна Христо Кирчев от Фейсбук:

Постоянно чета нападки към управляващите!

Погледнете себе си, драги Българи!

Самите вие не уважавате почтените хора! Харесвате модела “аз съм прост и вие сте прости"….

Изпитах го на гърба си.

Огорчен съм…

Докато бях кмет на Варна, в една обрулена България,

работих от сутрин до вечер за доброто на хората, бях сред тях.

Връщахме хиляди имоти, земи, къщи. Местихме здравни заведения, поддържахме града да е чист и озеленен, работихме с почтени хора, помагахме си взаимно.

Помагахме на Варненци да стартират бизнеса си, правехме бизнес форуми, посланиците на Европа и Америка се чувстваха у дома си във Варна. Това беше докато на власт не дойде Иван Костов

А бюджета на Варна варираше от 45 до 70 мил. лева…

Днес съм обект на присмех. Как може да съм останал в скромния си панелен апартамент и да карам малко 17 год. Пежо 207. Търпя нон стоп ремонти в панелния блок и арогантното отношение на “новите" варненци. Улицата на която живея е като бомбардирана, покрита с боклуци . При бюджет днес на Община Варна, 800 мил. лева…

Благодарност почти никаква. Постоянно се сблъсквам с тегобите на “обикновените" граждани.

РАЗБЕРЕТЕ МЕ!

НЕ СЕ ОПЛАКВАМ!

Само се питам, за какво бяха тези усилия, да вървим по трънливия път към развития Свят?

Много моля да бъда извинен за това словоизлияние…