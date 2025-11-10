Бивш министър представя книга във Варна
Това е изданието "Отвъд диагнозата“ на проф. Асена Сербезова, който "показва“ на читателите света, в който попада човек, когато боледува.
Асена Сербезова e доктор на медицинските науки, фармацевт и психолог. Родена е в гр. София, омъжена, майка на две деца. Специализира в психотерапевтичното направление на логотерапията и практикува като лайф коуч. Интересите ѝ са насочени към пренаталната психология, логотерапията и майндфулнес практиките. Вицепрезидент e на 75-ата Асамблея на Световната здравна организация. Професор е във Факултета по обществено здраве "Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, където преподава в специалностите "Управление на клиничните изпитвания“ и "Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“. Автор и съавтор е на повече от 150 научни публикации в областта на употребата на лекарства и лекарствената политика. В битието си на фармацевт е позната като директор на Изпълнителната агенция по лекарствата, председател на Българския фармацевтичен съюз и министър на здравеопазването в 99-ото правителство на България. Носител е на специалния приз "Гражданска доблест“ в наградите "Човек на годината“ за 2020 г. на Българския хелзински комитет заради активната си гражданска позиция за отстояване на свободата на словото и правото на публично професионално мнение по важни за обществото въпроси.
Съавтор е на няколко книги и учебници в областта на лекарствената регулация. "Четвърт приказки за Клара и Кристо“ е първата ѝ художествена книга, която събира в себе си истории, писани от 2014 г. насам, провокирани от преживяното и споделеното в този период.
