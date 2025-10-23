Иван Портних с гневна публикация във Фейсбук. Той се възмущава на събитие, провело се в района между сградата на Община Варна и Археологическия музей. Това бе Craft Beer Festival Varna, който се проведе от 9 до 19 октомври. Любопитно е, че публикацията в социалната мрежа е от 22 октомври - дни след закриването на мероприятието.
Сръбска скара пред Паметника на приморците, паднали в Сръбско-българската война! (вижте надписа на тентата)
Безочие, мизерия и пълен упадък!
Финансирано от Община Варна през фонд "Култура“!!!
Вижте мазните петна, останали след тази мазна “културна" забава. За съжаление това ще остане от управлението на Коцев и ППДБ.
Мазни кебапчийници и скара-парк забавления, допуснати от кметовете Коцев, Попов и ППДБ, се разположиха точно до Паметника на приморците, паднали в Сръбско-българската война.
Място на поклон и памет, превърнато в пушек, мазни петна и воня.
Първо оскверниха Морската градина с търговия и безвкусица, а сега и това свято място…
Нито култура, нито почит, нито уважение към Варна.
Само мръсотия, безсрамие и позор за града!
