Хотелиери от Слънчев бряг обмислят протест заради липсата на ред и законност в най-големия български морски курорт, който е 75% държавна собственост. Това заяви пред БНР Бургас заместник-председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация Веселин Налбантов.По думите му, в комплекса цари пълен хаос – по пешеходните алеи се движат каруци с животинска тяга, електрически тротинетки и АТВ-та, а транспортната схема е объркана:"Не може всичките ни улици да миришат на конски изпражнения. Няма ред и законност. В Слънчев бряг и полицията не работи. Никой не санкционира нарушенията – качват се хора без документи в електрически автомобили и не спазват никакви правила“, подчерта пред БНР Налбантов.Той посочи, че проблемът е в устройството на курорта, който на практика не е подчинен нито на държавата, нито на община Несебър:"Слънчев бряг е нито риба, нито рак. Плащаме данъци, но не получаваме услуги, защото на община Несебър е забранено да се грижи за комплекса. Генерираме 70% от данъците от туризма, но тези средства не се връщат по предназначение.“Хотелиерите настояват курортът да премине към община Несебър, за да може да се въведе ред. Те ще настояват за среща с премиера и председателя на парламента, за да представят проблемите и да поискат конкретни мерки.Според Налбантов в момента Слънчев бряг е пълен с туристи – основно от Румъния, Полша, Молдова и други източноевропейски страни, както и по-малко от Германия и Великобритания. Въпреки това сезонът не е по-добър от миналата година заради "драстичното увеличение на цените на всичко“.Хотелиерът определи като манипулация публикациите за замърсено море в началото на лятото:"Имаме най-чистото море, доказано от Европейската комисия. Но два месеца наред се разпространяваха неверни твърдения. Въпреки това туристите идват – нашите природни дадености са уникални.“Хотелиерите планират протест, който ще бъде съобразен със сезона, така че да не се пречи на туристите."Ще поканим министър-председателя да дойде на място или ние ще отидем при него, но такъв разговор трябва да се проведе. Искаме само ред и порядък в курорта“, заяви Веселин Налбантов.Днес ще стане ясно дали ще бъде насрочена среща с Министерството на туризма, на която да се обсъдят мерки за осигуряване на спокойствието и сигурността в Слънчев бряг. Целта е да се избегнат нови инциденти като тези от последната седмица – с прегазени пешеходци и загинало дете в морето край Несебър.