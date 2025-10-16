Регионална бизнес конференция "Икономическо партньорство и развитие на бизнеса в регион Варна“, организирана от Лидер.БГ, се състоя на 14 октомври 2025 г. в курорта Св. Св. Константин и Елена. Форумът събра водещи представители на бизнеса, държавни и местни институции, дипломатически мисии и инвеститори от страната и чужбина. Ключовото събитие, посветено на икономическия и инвестиционен потенциал на Североизточна България, се проведе под патронажа на проф. д-р Андрияна Андреева – областен управител на Варненска област, и с участието на зам.-министъра на иновациите и растежа Красимир Якимов.Партньори на конференцията бяха Българската агенция за инвестиции, Българо-турската търговско-индустриална камара, Българо-румънската търговска камара, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Варненската търговско-индустриална камара, ICT Cluster Varna и други представители на бизнесa и институционалната общност.Основната мисия на форума бе да постави във фокус стратегическото икономическо развитие на региона, да очертае нови възможности за инвестиции и да насърчи изграждането на устойчиви партньорства. Събитието даде възможност на участниците да обсъдят перспективите за по-силна интеграция между бизнеса, научните среди и местната власт.Един от лекторите в първата част на форума беше ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. В своята презентация на тема "Взаимодействие образование – бизнес“ той постави няколко акцента: Много хора мислят, че в университетите се говорят неща, които са откъснати от практиката. Ето нашата перспектива. В Икономически университет – Варна 56% от преподавателите имат собствен бизнес, 31% от дисциплините се водят от представители на бизнеса, 64% е делът на заданията през семестъра с практическа насоченост, 31 представители на бизнеса участват във всичките 29 Държавни изпитни комисии.През 2025 г. се проведе 12-ото издание на IT Master Class, организирано от ЦИПНИКТ, в което се прави подбор и обучение на изявени таланти в технологичната сфера.Само през 2025 г. осъществихме 3 нови образователни проекта с бизнеса: Иновационна програма GEN I – Генерация иновации, подготвени за бъдещето (Schwarz IT); Търговска академия с "Кауфланд България“; Бизнес клас – Изи Академия ("Изи асет мениджмънт“).Създадената от нас първата в Европа Дълбоко технологична иновационна долина даде модел за функциониране на всички останали долини в Европа, който е припознат от иновационните и предприемачески екосистеми в останалите държави.Платформата за сътрудничество с бизнеса UEBN вече има 3549 регистрирани работодатели, близо 11500 студенти, а през нея практически стаж са направили 7852 студенти.Прилагаме науката за данните (data science) за подпомагане вземането на управленски решения и решаване на бизнес проблеми. В тази връзка имаме методики за прогностично моделиране (4 модула); системи за бизнес прогнозиране с времеви редове и изкуствен интелект (4 модула), както и интелигентни агенти. Нашите модели за изкуствен интелект се самообучават на база на данни, предоставени от бизнеса.Конференцията се отличи със своята елитност и престиж, като привлече представители на водещи български и международни компании, както и ключови институции. Събитието във Варна беше част от националната поредица "Регионални бизнес конференции’2025“, чиято мисия е да допринася за икономическия просперитет на България чрез стимулиране на инвестициите и създаване на условия за дългосрочен устойчив растеж.По време на форума Икономически университет – Варна имаше свой информационен щанд, на който Център "Кариери, предприемачество и маркетинг“ представи платформата за връзка с бизнеса UEBN, университетския бизнес акселератор UEVA, както и възможностите за обучение във висшето училище.