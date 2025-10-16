ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнесът и институции дебатираха за развитието на област Варна
©
Партньори на конференцията бяха Българската агенция за инвестиции, Българо-турската търговско-индустриална камара, Българо-румънската търговска камара, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Български форум на бизнес лидерите, Варненската търговско-индустриална камара, ICT Cluster Varna и други представители на бизнесa и институционалната общност.
Основната мисия на форума бе да постави във фокус стратегическото икономическо развитие на региона, да очертае нови възможности за инвестиции и да насърчи изграждането на устойчиви партньорства. Събитието даде възможност на участниците да обсъдят перспективите за по-силна интеграция между бизнеса, научните среди и местната власт.
Един от лекторите в първата част на форума беше ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров. В своята презентация на тема "Взаимодействие образование – бизнес“ той постави няколко акцента: Много хора мислят, че в университетите се говорят неща, които са откъснати от практиката. Ето нашата перспектива. В Икономически университет – Варна 56% от преподавателите имат собствен бизнес, 31% от дисциплините се водят от представители на бизнеса, 64% е делът на заданията през семестъра с практическа насоченост, 31 представители на бизнеса участват във всичките 29 Държавни изпитни комисии.
През 2025 г. се проведе 12-ото издание на IT Master Class, организирано от ЦИПНИКТ, в което се прави подбор и обучение на изявени таланти в технологичната сфера.
Само през 2025 г. осъществихме 3 нови образователни проекта с бизнеса: Иновационна програма GEN I – Генерация иновации, подготвени за бъдещето (Schwarz IT); Търговска академия с "Кауфланд България“; Бизнес клас – Изи Академия ("Изи асет мениджмънт“).
Създадената от нас първата в Европа Дълбоко технологична иновационна долина даде модел за функциониране на всички останали долини в Европа, който е припознат от иновационните и предприемачески екосистеми в останалите държави.
Платформата за сътрудничество с бизнеса UEBN вече има 3549 регистрирани работодатели, близо 11500 студенти, а през нея практически стаж са направили 7852 студенти.
Прилагаме науката за данните (data science) за подпомагане вземането на управленски решения и решаване на бизнес проблеми. В тази връзка имаме методики за прогностично моделиране (4 модула); системи за бизнес прогнозиране с времеви редове и изкуствен интелект (4 модула), както и интелигентни агенти. Нашите модели за изкуствен интелект се самообучават на база на данни, предоставени от бизнеса.
Конференцията се отличи със своята елитност и престиж, като привлече представители на водещи български и международни компании, както и ключови институции. Събитието във Варна беше част от националната поредица "Регионални бизнес конференции’2025“, чиято мисия е да допринася за икономическия просперитет на България чрез стимулиране на инвестициите и създаване на условия за дългосрочен устойчив растеж.
По време на форума Икономически университет – Варна имаше свой информационен щанд, на който Център "Кариери, предприемачество и маркетинг“ представи платформата за връзка с бизнеса UEBN, университетския бизнес акселератор UEVA, както и възможностите за обучение във висшето училище.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Емануил Йорданов: Прехвърлянето на Благомир Коцев в София трябва ...
18:47 / 15.10.2025
Земетресение между Варна и Добрич!
09:04 / 15.10.2025
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.