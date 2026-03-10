Благомир Коцев.
В очакване на бюджет и нови фирми-изпълнители, и за да няма прекъсване в работата, от 1 април ще започне да тече междинен тримесечен период, в който варненските райони ще разполагат с други 730 000 евро за ремонти.
Това означава, че острото увеличение на средствата за запълване на дупки по пътищата може да влезе в сила от лятото на тази година.
За сравнение, през 2024 г. за текущи пътни ремонти са изразходени около 3 милиона лева или 1.53 млн. евро.
Междувременно, с идването на слънчевото и сухо време, вече активно се работи по запълването на дупки в целия град.
В район "Владислав Варненчик“ се работи по "Цар Освободител“. Предстоят кърпежи по "Девня“ и "Атанас Москов“.
В район "Младост“, приоритетно се работи по "Трети март“ и "Вяра“, както и в Цветния квартал и Трошево.
В район "Аспарухово“, предстоят ремонти по "Дойчин войвода“, "Маркови кули“, "Кирил и Методий“ и Аспарухов мост.
В "Приморски“ приоритет в момента е пътят за Виница, "Света Параскева“ и "Свети Мина“ в самия квартал, както и отсечки в кварталите Левски и Чайка.
В "Одесос“ работа скоро започва по булевардите "Приморски“, "Осми приморски полк“ и "Мария Луиза“.
На фокус в града са пътищата по маршрутите на градския транспорт, след което постепенно ще се влиза навътре в кварталите.
Инфраструктурата във Варна има нужда от всяко евро, което може да бъде отделено за рехабилитация и за основни ремонти.
Скоро ще разкажем повече за намеренията на администрацията за тези на улица "Вяра“, "Студентска“, "Чаталджа“, "Генерал Колев“ и други.
Благомир Коцев: 8.2 милиона евро за текущи ремонти на пътна настилка, тротоари и подлези за 2026 и 2027 година
