В политиката често влизат хора, водени не от кауза, а от лична изгода, клиентелизъм и зависимости. Това е порочен модел, утвърждаван с години от част от големите партии в България. Това написа във Facebook кметът на Варна Благомир Коцев. 

Хора, които не се разпознават във върховенството на обществения интерес в политиката, а търсят само лична изгода, нямат място в моя екип или в ПП-ДБ.

Вчера общински съветник от ПП-ДБ взе решение да премине към партия "Български гласъ“ на Даниел Славов – Дънката, която е формация-сателит на ГЕРБ и Ново Начало. Това се случи на фона на отказа на антикметското мнозинство, водено от "Български гласъ“, да приеме план-сметката "Чистота“ на Варна в опит да провокира криза с боклука в града.

Политическият терен в България е токсичен и сложен за навигиране. Затова вярвам, че е по-добре да се върви напред с почтени, смели и отговорни хора, отколкото с мнозинство, изградено върху компромиси и лични сделки.

Младите, образовани и мотивирани хора с висок морал и ясна визия за промяна, които бяха движещата сила и отстояваха нашата кауза по време на протестите, са олицетворение на това мое виждане.