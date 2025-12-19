Благомир Коцев във Facebook.
И допълни: "Голям фолклорен спектакъл за втори подред ден ще радва варненци тази вечер. Едни от най-големите професионални фолклорни ансамбли, хорове и инструментални състави ще изпълнят с музика и танци зала "Конгресна“ само след час. А входът е свободен!"
Спектаклите са част от нова концепция на Община Варна за културно и духовно развитие в морската столица, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.
"Освен фолклорните спектакли, варненци ще имат възможността да се насладят и на музиката на легендарната Тина Търнър на специален симфоничен концерт "Тина: Simply the Вest“ на 27 декември в Държавната опера", каза още кметът.
Той припомни още значими събитие в предстоящите дни.
На 29 декември на сцената на Държавна опера – Варна, ще се проведе и концертът "Дисни – една сбъдната мечта" на италианския диригент и аранжор Роберто Молинели.
На 30 декември във Фестивалния комплекс пък ще гостува цяло съзвездие международни изпълнители за големия джаз и латино концерт "Джаз фиеста“ със специален гост Шери Даян, номирана за награда "Едисон“.
"Паралелно с това от 20-и до 22 декември с подкрепата на Община Варна в морската столица започва Varna Winter Fest - мултижанров фестивал с гости като Горан Брегович, Мила Роберт, SECTA, DJ Marti G, SPENS и Georgio Di Mare.
Празничните концерти и спектакли ще кулминират на площад "Независимост“ в новогодишната нощ, където гост на варненци ще бъде незалязващата Ищар!
Желая на варненци много коледно настроение и щастливи моменти с техните близки по време на празничната програма!", написа още кметът.
Благомир Коцев: Изключително богата музикална и културна програма набира скорост във Варна
