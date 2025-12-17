Благомир Коцев.
"Арестът беше едно показно на това как един кмет може да бъде атакуван, как неговата съдба може да послужи за назидание на много други опозиционни кметове и политици, както и да всее страх у мен и у хората около мен“, посочи той.
По думите му арестът е постигнал ефекта си и немалко кметове "са сменили политическата си окраска“ под такъв натиск.
"Този арест беше резултат на мои откази, които правих неведнъж“, допълни той.
"При работата на един кмет, който се сблъсква с много казуси, изглежда, че е вероятно някой да си съчини някаква история. Тук не става въпрос за доказано престъпление от моя страна, а за едни твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват – той ми каза нещо“, обясни Благомир Коцев.
"Няма и всички белези на едно престъпление, тъй като много от тях твърдят, че не се е стигнало до извършването на престъпление, а е имало само намерение“, уточни кметът на Варна.
"Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих в община Варна. 16 години подред тя е печелила една и съща обществена поръчка, което само по себе си навява на доста съмнение. Както тя, така и всички други свидетели са по някакъв начин свързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край“, заяви Коцев.
Благомир Коцев: Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих. 16 години подред, тя е печелила една и съща обществена поръчка
© bTV
Още по темата
/
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи поредица лъжи и клевети по мой адрес
14.12
Благомир Коцев: Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени
07.12
Още от категорията
/
Коста Стоянов, депутат от ПП "Възраждане" от Варна: Еврозоната трябва да бъде отложена след оставката
15.12
Община Варна подписва важен договор с АПИ за поддръжка на Аспаруховия мост и пътя към гробищата
15.12
Безплатни турове по Коледа във Варна – експерти ще разказват за историческото наследство на града
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови възможности за специализанти на МУ–Варна: Едноседмични обуче...
20:10 / 14.12.2025
"Аспарухово" разцъфва: Засадиха 200 рози и нови дръвчета край Сит...
19:51 / 14.12.2025
Бивша служителка на община Варна: Благомир Коцев разпространи пор...
19:11 / 14.12.2025
Икономистите за Варна и региона: Заетостта е най-високата в стран...
15:58 / 14.12.2025
Утре части от Варна остават без ток
12:29 / 14.12.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 7 мин.
САМО РАДЕВ, САМО РУСИЯ - к*р ЗА ПЪРВО
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.