Двойно увеличение на средствата за текущи ремонти на пътната настилка във Варна е предвидено в проектобюджета за 2026 година. Спрямо 2024-а, това представлява трикратно увеличение на парите за запълване на дупки и ремонт на тротоари. Това написа кметът на Варна Благомир Коцев във Фейсбук.И допълни: "Въпреки това, поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински бюджет. Това представлява около 300 000 лева на месец за текущи ремонти за целия град.В момента ремонти вървят в "Одесос“ и "Младост“. За "Владиславово“ отделихме повече средства за кърпежи по "Цар Освободител“, където състоянието на пътя е най-лошо".В разговори с МРРБ и фирмите-изпълнители в петък кметът Коцев поискал да бъде насочен по-голям капацитет от ремонтите на републиканската мрежа към общинските пътища."С настъпването на топлото и сухо време, както и с повишението на постъпленията в общинския бюджет ремонтите ще се засилват. Състоянието на пътищата във Варна очевидно е лошо, а основна причина за това е некачественото строителство и поддръжка през годините. Затова няма и бързи решения. Въпреки това работа се върши и тя само ще се увеличава", написа още Благомир Коцев.