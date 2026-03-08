Благомир Коцев: Поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински
©
И допълни: "Въпреки това, поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински бюджет. Това представлява около 300 000 лева на месец за текущи ремонти за целия град.В момента ремонти вървят в "Одесос“ и "Младост“. За "Владиславово“ отделихме повече средства за кърпежи по "Цар Освободител“, където състоянието на пътя е най-лошо".
В разговори с МРРБ и фирмите-изпълнители в петък кметът Коцев поискал да бъде насочен по-голям капацитет от ремонтите на републиканската мрежа към общинските пътища.
"С настъпването на топлото и сухо време, както и с повишението на постъпленията в общинския бюджет ремонтите ще се засилват. Състоянието на пътищата във Варна очевидно е лошо, а основна причина за това е некачественото строителство и поддръжка през годините. Затова няма и бързи решения. Въпреки това работа се върши и тя само ще се увеличава", написа още Благомир Коцев.
Още по темата
/
Икономисти предупреждават: Всяко увеличение на здравната вноска ще разширява полето за неефективност и нередности
02.03
Кабинетът "Гюров" предложи индексации на заплати, увеличаване на социални плащания и разходи на общините да се финансират до приемането на Бюджет 2026
25.02
Икономисти: Редовният бюджет се очаква през юни, трябва да се изготви от редовното правителство
25.02
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
25.02
Още от категорията
/
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни приоритети бележат управлението на настоящата кметска администрация
14:46
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
07.03
Кметът на Варна: Всяка инициатива на Европейския съюз за Черноморието ще се провали, ако това се случи
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.