"Мили варненци, поздравявам ви с настъпващата 2026-та година! Нека тя бъде обединяваща, но и преломна. За Варна и за България", пожела кметът.
"Варненци поискаха да живеят в една достойна България с главно "Б“, докато от екрана им се втълпяваше, че се задава държавата с голямо "Д“. Но Варна е будна, свободна, пъстра и космополитна, такава е и България. Като варненци и като българи ще започним изминаващата година като нашия исторически момент", изтъкна Коцев.
"Когато млади и стари, леви и десни, консервативни и либерални се обединиха в най-масовите протести в историята във всяко кътче на страната, за да погребат бандитското минало и да посрещнат гражданското бъдеше. През следващата година то ще зависи изцяло от нас", добави той.
По думите му ни очаква много работа, предстоят ни избори.
"Моят призив към вас е следващите парламентарни избори да бъдат най-масовите, подобно на протестите от декември месец, за да можем да скъсаме окончателно със стария модел на управление. Модел, който ощетява развитието на Варна за сметка на повече пари за репресивните органи. Модел, който загърбва "Аспарухов мост“, защото е твърде зает с далаверите си. Модел, в който във Варна няма нова, модерна библиотека, защото строителите се страхуват, че държавата няма да я финансира докрай. Модел, в който жителите на Аспарухово и Галата чакат с месеци да приключи ремонтът на пътя, който ги свързва, защото средства има само за послушните общини", каза още Коцев.
Кметът подчерта, че Варна не бива повече да бъде наказвана заради свободния си дух. Тя заслужава растеж, облик и динамика, достойни за морска столица на България.
"Варненци искат индустриална зона, искат бригади за бързи ремонти, нови паркове, по-добра инфраструктура, модерни и културни образователни пространства. Моят екип ще продължи да се бори за всичко това", подчерта той.
"Вярвам, че гражданското обединение, което показахме през 2025-а година ще убеди властта в София, че тук с вечен взор към Черно море живеят смели хора с мечти, талант и умения, които искат да допринасят към нашето общо бъдеще. И затова заслужават признанието, което им се дължи", каза още в речта си Коцев.
"Честита Нова година, варненци! Нека доброто продължава да побеждава и през новата 2026-а година!", пожела той.
Благомир Коцев: Събитията показаха, че моментът за решителни действия е дошъл
Внукът на една от загиналите в катастрофата на Колхозен пазар: Ще...
14:11 / 30.12.2025
АПИ: Ограничения по АМ "Хемус" в района на Варна
18:10 / 29.12.2025
