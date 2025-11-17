Благомир Коцев бе преместен в затвора. Информацията бе съобщена от екипа на арестувания градоначалник преди минути.
Публикуваме цялото изказване от кметския екип без редакторски промени от страна на Varna24.bg:
"Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там.
Килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на Г. М. Димитров. Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което направихме вчера беше по-рестриктивно и контролирано отвсякога.
Дотук се стигна, след като в средата на миналата седмица прокуратурата отказа да сезира съда за искането на защитата за преразглеждане на мярката му за задържане. И вместо това избърза с вкарването на обвинителен акт, което постави делото срещу Благо на още по-бавни релси, с правила, различни от тези на досъдебното производство.
На този фон днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.
За да успеем навреме с предложенията до Съвета, се наложи заместник-кметът Снежана Апостолова да бъде упълномощена от Благо за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември.
Заповедта беше подписана от Благо в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам без предупреждение, през нощта на петък срещу събота.
Безумието, в което е поставена Варна - да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда - е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.
И докато за варненци това е поредният погубен шанс за скъсване с миналото, то за наблюдаващите процесите у нас, делото срещу законно избрания кмет на Варна, е сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа."
