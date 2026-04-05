Кметът на Варна Благомир Коцев честити Цветница на всички именници.

"Честита Цветница! Честит имен ден на повече от 300 000 българи, носещи прекрасните имена на пролетта", написа той във Facebook.

Сред празнуващите е и съпругата му Камелия.

Цветница е един от най-светлите празници, отбелязван в неделята преди Великден, когато Христос влиза в Йерусалим, посрещнат с палмови клонки. В България се освещават върбови клонки за здраве.