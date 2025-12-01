Сподели close
Издържах тези 5 месеца заради едно - заради всички вас, които сте тук и 14 пъти бяхте на протест. Това ме крепеше през тези 5 месеца. Смисълът е, че ние се събудихме да знаем, че можем да бъдем свободни. Моята свобода дължа на вас! Признателен съм и ви благодаря! Това каза кметът на Варна Благомир Коцев на протеста срещу Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус".

Днес е първият работен ден на варненския кмет след 5 месецен арест.

Очаквайте подробности!