Извънредните машини, които поискахме от сметопочистващата фирма са уговорени и тази вечер тръгват за Варна. Договорена е и допълнителна почистваща техника за летния сезон. Това съобщи кметът на Варна Благомир Коцев.

ФОКУС публикува цялото му съобщение без редакторска намеса:

Днес бях в София, за да разговарям лично с ръководството на сметопочистващата фирма във връзка със затрудненото извозване на отпадъци във Варна.

Разговорите с фирмата не бяха леки, защото договорът не позволява почти никаква гъвкавост. Хората на бизнеса, а не само, разбират добре, че цените за консумативите и специализирания труд от 2021 г. нямат нищо общо с тези през 2026 г. Въпреки това, решения се намират, когато се положат достатъчно усилия.

Затова и новата обществена поръчка за чистотата на морската столица, която вече тече, предвижда Варна да се чисти по-добре и да се справя по-лесно с кризите.

Сред мерките са:

Повече и чисто нови специализирани машини в сравнение със сегашния договор.

Изграждане на общински капацитет под формата на предприятие или дружество "Чистота“, което да се захрани от повишената такса смет.

Възможност за изземане на функциите на фирмата в дадени райони и почистване на града със собствен капацитет.

По-стриктни критерии за изпълнение и по-лесни клаузи за прекратяване на договора.

Следващата седмица ще запозная варненската общественост с повече подробности за поръчката, а утре ще се включа в акцията на Община Варна за почистване на града в Деня на труда.

В 10 часа ще бъда на точката встрани от блок 68 в кв. "Чайка“. Каня жителите на "Чайка“ да се включат в почистването и да проведем открит разговор за проблемите на квартала. Подобни срещи ще направя скоро и в други варненски квартали.

Чистотата и инфраструктурата са най-големите предизвикателства на Варна и те могат да бъдат решени само с общите усилия на всички структури на местната и национална власт.