Благомир Коцев във Facebook по повод протестите, които се провеждат както у нас, така и в чужбина.
Публикуваме останалата част от публикацията му без редакторска намеса:
Днес победата е на българите, които обединени в несъгласието си с един модел на управление, са по улиците на всички български градове, но и далеч от родината, където бяха принудени да търсят щастието си.
Намирам се в Берлин по недобър повод. Тук, в един от най-свободните градове в света, българите също са на улицата. С тях съм, защото борбата е една за всички нас, въпреки личните предизвикателства. И всеки има дълг към сънародниците си заедно да постигнем по-добро бъдеще за децата си.
Варненци днес изпълниха улиците и площадите на морската ни столица, за да изпълнят именно този дълг. Горд съм, че съм един от вас!
Благомир Коцев от Берлин: За да кажем, че имаме принос към победата, трябва да сме сигурни, че сме дали нещо от себе си в борбата
