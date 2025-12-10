Сподели close
За да кажем, че имаме принос към победата, трябва да сме сигурни, че сме дали нещо от себе си в борбата. Това написа кметът на Варна Благомир Коцев във Facebook по повод протестите, които се провеждат както у нас, така и в чужбина.

Публикуваме останалата част от публикацията му без редакторска намеса:

Днес победата е на българите, които обединени в несъгласието си с един модел на управление, са по улиците на всички български градове, но и далеч от родината, където бяха принудени да търсят щастието си.

Намирам се в Берлин по недобър повод. Тук, в един от най-свободните градове в света, българите също са на улицата. С тях съм, защото борбата е една за всички нас, въпреки личните предизвикателства. И всеки има дълг към сънародниците си заедно да постигнем по-добро бъдеще за децата си.

Варненци днес изпълниха улиците и площадите на морската ни столица, за да изпълнят именно този дълг. Горд съм, че съм един от вас!