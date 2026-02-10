Благомир Коцев очерта някои от най-острите проблеми на правовия ред в България по време на съвместна пресконференция с председателя на Обнови Европа в Европейския парламент, Валери Айер и българския евродепутат Никола Минчев. Кметът Коцев беше в Брюксел за представянето на доклада му по становището на Комитета на регионите за Стратегическия подход на Европейския съюз за Черноморския регион, съобщиха от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България".
По време на еднодневната визита той проведе и редица разговори с фокус върху върховенството на правото с представители на АЛДЕ и групата на Зелените в Европейския парламент. Благомир Коцев се срещна и със заместник-началника на кабинета на комисар Майкъл Макграт, отговарящ за демокрацията и правосъдието в Европейския съюз.
Пред журналисти в Европейския парламент, Коцев заяви, че главните симптоми на кризата на правото в България са изпадането на страната ни на дъното на европейските държави в индекса за върховенство на правото на World Justice Project, където страната ни заема 61-во място от 143 държави в света; загубата на 153 милиона евро финансиране от Брюксел, заради липсата на реформи в Комисията по противодействие на корупцията; нелегитимния главен прокурор и изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет.
С оглед на тези системни проблеми, Коцев заяви, че всяка инициатива на Европейския съюз за укрепване на източните граници на Европа, ще се провалят, ако в страната ни не се завърне върховенството на правото.
Валери Айер, председател на групата на Обнови Европа в Европейския парламент, определи съдебния процес срещу Благомир Коцев като символ на политическа репресия и злоупотреба с право в страна-членка на ЕС и описа кмета на Варна като политически затворник.
Българският евродепутат Никола Минчев от своя страна акцентира върху редовния доклад на Европейската комисия за върховенството на правото в България, който всяка година описва ситуацията в страната ни с думите "липса на напредък“. Минчев алармира, че действителността всъщност е далеч по-мрачна, като за пример даде ултиматума, който е получил Благомир Коцев да се откаже да представлява "Продължаваме промяната“ или да бъде арестуван.
На въпрос дали Благомир Коцев очаква справедливост на фона на кризата с върховенството на правото в България, кметът на Варна отговори, че все още вярва в българския съд и че съдебната система не е напълно овладяна, макар и прокуратурата и антикорупционната комисия да са.
Кметът Коцев проведе и среща с Йоахим Херман, заместник-началник на кабинета на комисар Майкъл Макграт, отговарящ за демокрацията, правосъдието, върховенството на правото и защитата на потребителите. Темата на разговора отново беше върховенството на правото в България, което от кабинета на комисар Макграт, заявиха че следят отблизо.
Благомир Коцев се срещна и с председателя на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ) – Свеня Хан. АЛДЕ е политическото семейство, в което членува и "Продължаваме промяната“.
Кметът Коцев разговаря също с германския евродепутат Сергей Лагодински, заместник-председател на парламентарната група на "Зелените“ в Европейския парламент. Коцев и Лагодински обсъдиха хибридната война, която Руската федерация води срещу Европейския съюз, като и двамата се съгласиха, че руската пропаганда най-често намира почва сред социално по-уязвимите групи в България и Германия.
Благомир Коцев завърши своето посещение в Брюксел паралелно с отпътуването на работна група (task force) на Обнови Европа за България, която проведе срещи в София, за да се запознае на място с проблемите на съдебната власт в страната. Очаква се групата на Обнови Европа в Европейския парламент да публикува доклад за върховенството на правото в България, като резултат от мисията си в страната.
Благомир Коцев запозна европейските комисия и парламент с проблемите на правораздавателната система у нас
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
20:31 / 08.02.2026
С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
20:21 / 08.02.2026
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" към Варна е възстанов...
19:49 / 08.02.2026
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" към Варна
17:57 / 08.02.2026
Първи кадри от тежката катастрофа във Варна: Една от колите се е ...
12:30 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.