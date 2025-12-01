Сподели close
Точно в 8:30 часа се очаква варненският кмет Благомир Коцев да прекрачи прага на Община Варна след 144 дни в ареста. Припомняме, че градоначалникът бе пуснат под гаранция от 200 хиляди лева на 28 ноември.

Днес, за пръв път след ареста през юли месец, Коцев ще се срещне и с медиите, и за първи път ще говори публично.