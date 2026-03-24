Днес, 24.03.2026 г., от 09:30 ч., ще се състои заседание по делото срещи варненския кмет Благомир Коцев.

Припомняме, че насроченото за 17.02.2026 г. разпоредително заседание по Наказателно дело от общ характер (НОХД) № 1716/25 (делото срещу кмета Благомир Коцев и още четирима души) в Окръжен съд – Варна постъпи молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативен съд – София на същата дата.

Припомняме също, че Благомир Коцев беше задържан през лятото на миналата година заради подозрения в корупция. На кмета на Община Варна, Йордан Кателиев и Николай Стефанов – общински съветници при Общински съвет – Варна, и Ивайло Маринов – съсобственик на търговско дружество и народеден представител в 51-во Народно събрание, е повдигнато обвинение за това, че в периода от месец юли 2024 г. до края на месец май 2025 г. на територията на гр. Варна и гр. София са се сговорили да вършат в страната подкупи и принуда, с които се цели набавяне на имотна облага  (чл. 321, ал. 6 НК).

Коцев прекара близо 5 месеца в ареста. В края на ноември той беше освободен срещу парична гаранция в размер на 200 000 лева.