Благородна кампания във Варна стартира днес
Събраните средствата ще бъдат използвани за мобилни пунктове за кръводаряване, които ще бъдат дарени на центровете в София, Плевен, Бургас.
"Отличавани ни това, че за 10 години ние правим това абсолютно безвъзмездно. Дарили сме над 30 медицински апаратури, оборудване, линейки, първите мобилни пунктове в България за кръводаряване за над 1 милион лева с 0 лева разходи. Всичко това, което и днес отново за 13 пореден път ще преживеем ще бъде само и единствено със сърцата на хората", каза пред БНТ Владислав Николов.
Той допълни, че от сдружението вярват, че всеки може да даде нещо от себе си и по този начин да помогне на обществото.
