Благотворителен Еко-базар "От Деца за Деца" 2025 ще се проведе във Варна
Участие в инициативата са заявили 53 деца, които ще разположат своите предложения на общо 36 щанда. По време на благотворителното мероприятие малчуганите ще продават използвани детски игри, играчки, книжки, дрешки и други аксесоари. Тази година събраните средства ще бъдат дарени за лечението на Ана Добрева, която страда от детска церебрална парализа и има нужда от спешна рехабилитация и подкрепа.
Инициативата Еко-базар "От Деца за Деца“ e продължение на проект Reconnect the City и се реализира на доброволни начала от екипа на сдружение "Пространствата на Варна“ (VarnaSpaces) с подкрепата на съмишленици, приятели и партньори. Тази година ще се проведе четвъртото издание на детския базар, чието начало беше поставено през 2022 г. на ул. "Охрид“.
