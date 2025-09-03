На 6 септември (събота), от 13:00 до 17:00 ч., в цветното пространство пред Градска художествена галерия ще се проведе благотворителен Еко-базар "От Деца за Деца“. Основните цели на уличния базар са да възпитава у най-малките да се включват и да подкрепят благотворителни каузи, свързани с деца, да се учат да "рециклират“ своите неизползвани "съкровища“ и да опазват околната среда. Събитието има задача още да развива социалното предприемачество за деца, да активира градски пространства за благородни и позитивни каузи, както и да осигури споделени моменти, емоции и игри за малки и големи.Участие в инициативата са заявили 53 деца, които ще разположат своите предложения на общо 36 щанда. По време на благотворителното мероприятие малчуганите ще продават използвани детски игри, играчки, книжки, дрешки и други аксесоари. Тази година събраните средства ще бъдат дарени за лечението на Ана Добрева, която страда от детска церебрална парализа и има нужда от спешна рехабилитация и подкрепа.Инициативата Еко-базар "От Деца за Деца“ e продължение на проект Reconnect the City и се реализира на доброволни начала от екипа на сдружение "Пространствата на Варна“ (VarnaSpaces) с подкрепата на съмишленици, приятели и партньори. Тази година ще се проведе четвъртото издание на детския базар, чието начало беше поставено през 2022 г. на ул. "Охрид“.