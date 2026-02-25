Благотворителен щанд "Мартеници с кауза" бе разкрит в Районен съд – Варна
За по-малко от два часа младежи от Центъра, облечени като Пижо и Пенда, внесоха предпразнично оживление в сградата на съда и успяха да впечатлят съдии, прокурори и съдебни служители с ръчно изработени мартеници от чиста вълна, декорирани с уникални керамични миниатюри, направени от глина във формата на птички, животни, цветя и сърца. Процесът на изработка на мартениците е част от терапевтичните и обучителни дейности в дневния център, насочени към развитие на трудови умения, фина моторика, самостоятелност и увереност. Младежите от център "Ривиера“ бяха много радостни, че за толкова кратко време успяха да съберат средства на благотворителния си щанд, да се запознаят лично със съдии, да надникнат в кабинета им и да се снимат с тях. Споделиха още, че се надяват с набраните средства от щанда "Мартеници с кауза“ да си направят пътешествие и да си осигурят още материали, с които да правят автентични великденски сувенири и коледна украса.
