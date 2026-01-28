Благотворителен спектакъл "За повече варненчета" ще се проведе в Спортна зала
Събитието събира в едно мечтите на десетки български семейства, които копнеят за рожба, но вървят по труден път и имат нужда от нашата обща подкрепа. То е нашата кауза, вяра и любов. Нека не оставим празни места в залата, а отворим сърцата си в подкрепа на Фондация "Искам бебе“, за нов живот, за сбъднати мечти и за повече детски усмивки във Варна, призовават "Моряците“.
Зала "Конгресна“ в Двореца на културата и спорта ще се изпълни с танц, музика и надежда на 15 февруари (неделя) от 18:30 ч., билетите вече са в продажба. Събраните средства от концерта ще бъдат дарени на фондация "Искам бебе" в помощ на съвместната инвитро програма с Община Варна.
По данни на организаторите благодарение на общата подкрепа над 30 новородени са поели първата си глътка въздух през 2025 г. Организаторите са и сред дарителите, с чиято помощ наскоро бяха изцяло реновирани 2 студиа и 4 самостоятелни стаи в СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“.
Повече от 10 години Община Варна финансира лечението на двойки с репродуктивни проблеми, като благодарение на програмата на бял свят са дошли над 320 деца. През 2025 г. стартира нова общинска програма за ранен репродуктивен скрининг, която се изпълнява от СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов“ и обхвана над 60 двойки. Това е съвместен проект на Община Варна, АГ-болницата и фондация "Искам бебе“, който се планира да продължи и в следващите години. В лечебното заведение е разкрит специализиран кабинет за репродуктивно здраве, който е оборудван със средства от Община Варна. В него чрез консултации, извършване на трансвагинална ехография и изследване на антимюлеров хормон се диагностицират двойки с фертилни затруднения.
