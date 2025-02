Благотворителен спортен ден ще се проведе във Варна

© На 22 февруари (събота) в Юнашкия салон ще се проведе второто издание на Благотворителен спортен ден - Варна. Тази година събитието се организира в подкрепа на Фондация "Една от 8" и Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания". В залата ще бъдат разположени кутии за дарения.



Ще бъде проведена и кампания по кръводаряване съвместно с Районен център по трансфузионна хематология. За целта на разположение ще бъде подвижна лаборатория.



Всички посетители ще имат възможност да се включат в разнообразни тренировки с инструктори от Варна от 10:00 ч. Събитието ще завърши с Party in Pink ZUMBATHON, част от национална благотворителна кампания.



Като символична подкрепа на нуждаещите се организаторите са определили и дрес код – розово.



Програма на Благотворителен спортен ден - Варна:



10:00 ч. - STRONG Nation (HIIT) с Миро



11:00 ч. - Урок Народни танци с Енчо Боев



12:00 ч. - Pilates Flow с Диди



13:30 ч. - TABATA с Габи и Тони



14:30 ч. - Stretching с Ема и Сабина



16:00 ч. - Be Fit с Пламена



17:00 ч. - ZUMBA Kids с Деси



18:00 ч. - Party in Pink ZUMBATHON - със ЗУМБА инструктори от Варна



Събитието се провежда със съдействието на Община Варна.