За трета поредна година Община Варна е домакин на "Благотворителен спортен ден“ - част от националната кампания в подкрепа на фондация "Една от 8“, която работи активно за повишаване на информираността и ранното откриване на рак на гърдата. Предвидено е още половината от събраните средства да бъдат дарени за нуждите на Дома за медико-социални грижи за деца – Варна в кв. "Виница“.

Събитието ще се проведе на 21.02.2026 г. (събота) от 09:00 ч. до 20:00 ч. в Юнашкия салон. Организаторите са подготвили разнообразна програма от спортни активности, която ще завърши със Zumba маратон. Тренировките ще бъдат водени от инструктори по групови занимания от Варна, като в тях могат да се включат желаещи от всички възрасти. Входът за "Благотворителен спортен ден“ е свободен.

Програма:

10:00 ч. – народни танци с Енчо Боев

11:00 ч. – Zumba Sentao със Стоян Стоянов

12:00 ч. – Strong Nation с Маноел и Миро

16:00 ч. – Bachata, Salsa с Петер Линдо

17:00 ч. – Core Functional с Илиян

18:00 ч. – Zumba маратон – Party in Pink с инструктори от Варна (дрескод: розово)

Подобни събития ще се проведат в над 10 големи градове в страната.