Благотворителен спортен ден ще се проведе във Варна
Събитието ще се проведе на 21.02.2026 г. (събота) от 09:00 ч. до 20:00 ч. в Юнашкия салон. Организаторите са подготвили разнообразна програма от спортни активности, която ще завърши със Zumba маратон. Тренировките ще бъдат водени от инструктори по групови занимания от Варна, като в тях могат да се включат желаещи от всички възрасти. Входът за "Благотворителен спортен ден“ е свободен.
Програма:
10:00 ч. – народни танци с Енчо Боев
11:00 ч. – Zumba Sentao със Стоян Стоянов
12:00 ч. – Strong Nation с Маноел и Миро
16:00 ч. – Bachata, Salsa с Петер Линдо
17:00 ч. – Core Functional с Илиян
18:00 ч. – Zumba маратон – Party in Pink с инструктори от Варна (дрескод: розово)
Подобни събития ще се проведат в над 10 големи градове в страната.
