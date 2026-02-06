Благотворителна продажба на мартеници организира академия "Добротворци" във Варна.Мартеничките може да намерите и закупите в Сладкарница "La vie est belle" в гр.Варна. Предстои и творческа работилница за рисуване на фигурки, като средствата отново ще бъдат насочени към благотворителни каузи на фондацията.Работилницата ще се проведе на 07.02.2026 г. от 14.00 в Сладкарница "La vie est Belle", гр.Варна, ул. Ян Палах 10.Всички събрани средства ще бъдат дарени в подкрепа на децата от социалните домове.Всеки, който усети, че иска да се включи, е добре дошъл. Материалите и мястото са осигурени.Академия "Добротворици" е дружина от хора с големи сърца, обединени от желанието да носят радост, грижа и подкрепа там, където има нужда. Основна част от дейност на академиятя е организирането на рождени дни за деца, настанени в социални услуги и домове в село Кривня, село Бързица и ЦНСТ "Изгрев" във Варна.Всеки месец те организират и благотворителни инициативи за събиране на дарения, с които се закупуват продукти за приготвяне на топъл обяд към църквата "Св. Архангел Михаил" във Варна. "Вярваме, че грижата за хората върви ръка за ръка с грижата за животните, затова редовно осигуряваме храна и консумативи за животни в приюти.", казват добротворците.Ако всичко това резонира на вашето усещане за грижа и създаване на по-добро място за живеене в БЪЛГАРИЯ и искате да се включите в нашите инициативи, може да последвате и да се свържете с фондацията чрез съобщение на страницата във фейсбук или на телефон 0889 40 17 99.