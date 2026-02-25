Сподели close
За поредна година в Народно читалище "Просвета 1927“ се организират благотворителни мартенски работилнички за деца. Всеки ден от 23 до 28 март малките творци изработват красиви мартеници с много старание и вдъхновение. Със средствата от продадените мартеници закупуваме нови детски книжки по желание на самите участници в работилничките.

Ето графика за оставащите дни:

25 февруари – от 16:00 часа

26 февруари – от 16:00 часа

27 февруари – от 10:30, 11:30, 12:30 и 16:00 часа

В работилничките участват ученици от ОУ "Христо Ботев“ и НУ "Васил Левски“. В събота от 10:00 часа работилничката е отворена за всички желаещи, като са добре дошли и родители с деца.

Материалите са от нас! Ние сме подготвили всичко необходимо, но ако имате любими конци или мъниста, които искате да вложите в творенията си, ще се радваме да ги донесете и споделите.

Защо да се включите?

Творим с кауза: Вашите творения ще бъдат изложени на благотворителен базар в библиотеката.

Вие избирате: Със събраните средства ще закупим нови детски книги за библиотеката. Направете ни списък с любими заглавия! Ако някоя детска книжка липсва на рафтовете ни, ние ще я купим специално за вас, категорични са от Народно читалище "Просвета 1927“ във Варна.