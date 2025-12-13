Благотворително събиране на стотинки във Варна
© БНТ
В подкрепа на каузата паралелно се проведе и благотворително състезание по бягане и лека атлетика, организирано от Спортен клуб "Тангра". Приходите от него също ще бъдат дарени за детски линейки и медицинско оборудване.
Днес се събираха само стотинки, а не както обикновено и пластмасови капачки. Както знаем, стотинките от догодина ще бъдат заменени с евромонети. Благотворителната акция приключи преди малко. Много хора се включиха в нея:
- Кампанията, която се организира е невероятна. И събирането на стотинки за тази кауза, която организирате е нещо страхотно. Просто адмирации.
- Тези монети са от мен и от моите колеги. Защото всеки, ако направи добро и помогне, ще е по-лесно.
- За пръв път идвам. Аз съм от Добрич. Там направихме една малка локална кампания за събиране на монети. Защото това е една прекрасна кауза да помогнем на нашите деца.
- От Разград сме носим за кампанията жълти стотинки, 38 туби по 5 литра.
- От цял Разград имахме обаждания и ги събрахме. Ние сме мотивирани да можем да помагаме да имат шанс и малките деца да се закупува апаратура.
Днес се събираха монети от всички номинали – от 1 стотинка до 2 лева.
Владислав Николов, Сдружение “Аз вярвам и помагам": "Изключително добре протече кампанията. Имаме огромна подкрепа. Само от Разград над 500 кг стотинки. Прекрасни са хората. Аз благодаря на всеки, който отдели от времето си. Над 250 чувала са стотинките, всеки един чувал е от 10 кг. "Аз вярвам и помагам" е на 10 години, първата в България. Събрахме и дарихме над 36 нови детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози. Дарили сме в Пловдив, в Стара Загора, във Варна. Престои в София дарение на мобилен пункт за кръводаряване, в Бургас, в Плевен."
Утре ще се продават грамофонни плочи на ул. "Габрово" № 10 също в подкрепа на кампанията “Аз вярвам и помагам".
Още от категорията
/
Героите от авиобаза "Чайка", участвали в евакуацията на "Кайрос", застават днес пред медиите във Варна
09.12
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Имотни варненци искат социални помощи от Общината
15:55 / 12.12.2025
Общината отпуска над 230 хил. лева за покриване на дълговете на б...
15:42 / 12.12.2025
Читалище "Васил Левски 1945" – Варна кани на Коледен концерт тази...
15:45 / 12.12.2025
Нови работни места откриват в общинския дом за възрастни хора във...
15:45 / 12.12.2025
Делфинариумът във Варна с Коледна изненада
12:24 / 12.12.2025
Представиха полицейските кучета пред деца във Варна
12:20 / 12.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.