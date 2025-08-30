ЗАРЕЖДАНЕ...
Близки и приятели почетоха паметта на загиналия в катастрофа във Варна моторист Александър Маринов
“Предстоят камери да се сложат на кръстовището и тези колчета, които така и не спират нарушителите на пътя, да ги заменят с каменни блокчета. Целта е да няма повече такива смъртни случаи и да няма други майки, които да чуват от лекарите, че жизнените показатели на децата им са несъвместими с живота. Много е болно да загубиш единственото си дете, а Алекс беше стойностно дете", каза със сълзи на очите Албена Димитрова, майка на загиналия Александър Маринов, предаде БНТ.
Бяха поднесени цветя на кръстовището, където стана инцидентът. Приятели на загиналия мъж, както и представители на мото клубове във Варна проведоха мирно шествие по улиците на града. Тяхната цел е да се запази жив споменът за Александър и да се обърне внимание върху пътната безопасност.
“Мирното шествие е с цел да се опазят животите и да се спре войната на пътя", каза Александър Върбанов, приятел на Александър Маринов.
Близките на загиналия моторист настояват шофьорката, причинила тежката катастрофа, да получи ефективна присъда.
