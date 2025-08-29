Мирно шествие в памет на Александър Маринов, загубил живота си след инцидент на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", организират във Варна в събота, 30 август. Три месеца се навършват тогава от смъртта на 25-годишния Александър Маринов, а датата съвпада с Александровден. 25-годишният Александър загуби живота си след отнето предимство при извършване на обратен завой. Безумна, непростима маневра, която уби един невинен младеж, обобщи за Радио Варна майката на Александър - Албена Димитрова.В 12.30 часа утре в храма "Света Петка" във Варна, където е бил кръщаван младият мъж, ще бъде отслужена заупокойна литургия.Мирното шествие в памет на Александър Маринов започва в 18.30 часа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", където ще бъдат положени цветя, след което ще се отправи към Катедралния храм и паметника на моториста на панорамната площадка в кв. "Галата".Промените в Закона за движение по пътищата са закъснели, категорична е Албена Димитрова. Да спрем да приписваме чужда вина на убитите на пътя, да не останат те само една гола статистика, призова майката на Александър. Идеята на мирното шествие е виновното лице да си понесе нужната отговорност, а не подигравателни условни присъди, добави тя.Вече е поставен знак за забрана на обратния завой на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър" - резултат след отправени искания на Албена Димитрова на общинската комисия по безопасност на движението. Предстои там да се поставят камери, както и каменни прегради на мястото на колчетата, каза още Димитрова.Този протест е насочен не само към паметта на нашия приятел, а и към всички участници в движението по пътищата, подчерта един от приятелите на Александър Маринов. "Алекс беше един добър човек, добър приятел, който винаги подкрепяше и помагаше! Той беше една добра част от обществото, едно огледално отражение на доброто. Човек, който никога не се занимаваше с нищо лошо - лъчезарен, истински, чист човек", заяви той.