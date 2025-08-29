ЗАРЕЖДАНЕ...
Близки на Александър от Варна преди шествието в негова памет: Непростима маневра, която уби един невинен младеж
В 12.30 часа утре в храма "Света Петка" във Варна, където е бил кръщаван младият мъж, ще бъде отслужена заупокойна литургия.
Мирното шествие в памет на Александър Маринов започва в 18.30 часа на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър", където ще бъдат положени цветя, след което ще се отправи към Катедралния храм и паметника на моториста на панорамната площадка в кв. "Галата".
Промените в Закона за движение по пътищата са закъснели, категорична е Албена Димитрова. Да спрем да приписваме чужда вина на убитите на пътя, да не останат те само една гола статистика, призова майката на Александър. Идеята на мирното шествие е виновното лице да си понесе нужната отговорност, а не подигравателни условни присъди, добави тя.
Вече е поставен знак за забрана на обратния завой на кръстовището на бул. "Цар Освободител" и улица "Поп Димитър" - резултат след отправени искания на Албена Димитрова на общинската комисия по безопасност на движението. Предстои там да се поставят камери, както и каменни прегради на мястото на колчетата, каза още Димитрова.
Този протест е насочен не само към паметта на нашия приятел, а и към всички участници в движението по пътищата, подчерта един от приятелите на Александър Маринов. "Алекс беше един добър човек, добър приятел, който винаги подкрепяше и помагаше! Той беше една добра част от обществото, едно огледално отражение на доброто. Човек, който никога не се занимаваше с нищо лошо - лъчезарен, истински, чист човек", заяви той.
