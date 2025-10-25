ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 10 000 варненци ще празнуват имен ден тази неделя!
© Община Варна
Сред останалите варненци с имена, производни на Димитър, най-многобройни са Драгомир – 448, Димо – 417, Митко – 416, Димка – 240, Димчо – 238 и Димана – 168. Именници на Димитровден са още Димитрия – 20, Дима – 26, Драган – 66, Драго – 10, Драгомира – 33, Драгни – 10, Мита – 25, Митка – 58, Митра – 19, Митьо – 8.
Според някои автори един от най-почитаните светци в православния свят се прославя и чрез имената Диян/а, Диан/a, Деян/а.
Според народните вярвания от Димитровден започва зимата. Във фолклорния календар денят слага край на стопанския сезон – реколтата и добитъкът вече са прибрани, в очакване на първите студове и снегове се редят дървата за отопление, освобождават се от работа сезонните слуги и ратаи.
На празничната трапеза се поднасят курбан или гювеч от овнешко и пилешка яхния – от петел, ако именникът е мъж и от кокошка, ако е жена. Сервират се още зеленчуци, варена царевица, печени ябълки, тиква.
В България от 1996 г. Димитровден официално се чества като професионален празник на строители, инженери, техници, архитекти и проектанти.
Още от категорията
/
140 състезатели ще участват в 4-тия турнир по стрелба с лък на закрито "Млади стрелци" във Варна
08.10
Спортният директор на трагичното рали във Варна: Не знам как хората са се озовали на това място
06.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Промени в организацията на движението във Варна на 26 октомври
20:39 / 24.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.