Районният съд във Варна призна за виновен 32-годишен мъж по повдигнатото му обвинение в противозаконно унищожаване чужди движими вещи – гуми на два леки автомобила. Деянието е наказуемо по чл. 216, ал. 1 от НК.Престъплението е извършено от подсъдимия на 25 май 2024 година в квартал "Владиславово“ във Варна. Вечерта на посочената дата той се движил в междублоковото пространство като вървял между паркираните автомобили. С носен от него остър предмет той последователно направил прорези в гумите на два автомобила от марките "Ситроен" и "Пежо". Свидетели на действията му станали живущи в блока, които чули свистенето от изпускането на въздуха от автомобилните гуми и се развикали в опит да спрат извършителя. Впоследствие, по записи от видеоохранителни камери, той бил разпознат и установен. Общата стойност на противозаконно унищожените чужди движими вещи възлиза на около 200 лева.Районен съд – Варна наложи на 32-годишния мъж, който е осъждан, наказание от 6 месеца пробация, при периодичност два пъти седмично на регистрацията по настоящ адрес и провеждане на задължителни срещи с пробационни служители за същия срок. Той бе осъден да заплати и направените по делото разноски.Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок.