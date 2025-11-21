Близо 208 000 лв. е отпуснала Община Варна за граждани, като еднократни финансови помощи за лечение. Това стана ясно от днешното заседание на комисията по здравеопазване към Общинския съвет.На него бе одобрено отпускането на еднократни финансови помощи за лечение на 41 варненци, сред които и три деца. Общата стойност на предвидените средства е 20 600 лева, а индивидуалните помощи варират между 150 и 1500 лева. Те са предназначени основно за закупуване на медикаменти, медицински консумативи и покриване на разходи за лечение.На трима кандидати е отказано финансиране – един заради липсващи или непълни документи, друг е поискал помощ за лечение, изследване или манипулация, които се заплащат изцяло от НЗОК. Третият с отказ има постоянен адрес в Айтос, което е в разрез с изискванията за подпомагане.Финансова помощ в размер на 9700 лева ще получат и три деца с редки заболявания. Средствата ще бъдат използвани за закупуване на медикаменти и за покриване на разходи за извършени операции у нас и в чужбина.