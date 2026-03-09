Аспарухов мост във Варна ще бъде блокиран днес заради протест! Варненци очакват да настъпи истински транспортен хаос в първия работен ден и настояха за промяна в протестните действия.Служители на Градски транспорт ще спрат движението по моста за 6 часа - от 12 до 18 часа.Автошествието ще започне от ул. "Тролейна“ №48 и ще премине по следния маршрут: ул. "Тролейна“ №48 – бул. "Христо Смирненски“ – ул. "Димитър Полянов“ – ул. "Георги Пеячевич“ – ул. "Девня“ – АМ "Черно море“ – Аспарухов мост, където ще се проведе протестен митинг от 12 до 18 часа.Работниците настояват за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс за това е в размер на 1,3 млн. евро.Организатор: Федерация на транспортните синдикати към КНСБ