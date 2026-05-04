Курортен комплекс Албена официално откри новия туристически сезон с поредица от изключителни културни събития, които оставиха публиката без дъх. Зала "Гранд Хол“ на хотел Flamingo Grand 5* се превърна в център на класическото изкуство и емоцията.

Магията на валса с трио "Дивертименто“

На 1 и 3 май гостите на комплекса потънаха в романтичния свят на програмата "Само валс“. Трио "Дивертименто" – Грациела Панайотова (цигулка), София Радилова (виолончело) и Младен Тасков (пиано), съвместно със сопраното Милена Гюрова, представиха виртуозни изпълнения на шедьоври от Щраус, Чайковски и Шостакович.

Кралския румънски хор изправи на крака австрийски туристи

Кулминацията на празничните дни бе гостуването на престижния Кралски румънски хор (Corul Regal) на 2 май. Под диригентството на маестро Разван Апетрей, младият ансамбъл, под патронажа на румънското кралско семейство, завладя аудиторията с изключително вокално майсторство.

Емоцията в залата беше толкова силна, че публиката извика кралските певци два пъти на бис, превръщайки вечерта в незабравим празник на културата.

