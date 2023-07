© виж галерията Зашеметяващият премиерен спектакъл на мюзикъла "Бодигард“ на Държавна опера Варна Държавна опера Варна / State Opera Varna не остави празно място в Летния театър. И не е трудно да се прогнозира, че това ще се случи и на 18 август на същото място, както и на следващите представления във Варна и страната.



"I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody“, написаните специално за мюзикъла "Run to You" и "I Have Nothing" – общо 16 любими хита на поп иконата Уитни Хюстън изпълниха екзотичната Манал Ел Фейтури Manal El-feitury, великолепната Нора Караиванова NoRa Karaivanova и магнетичният Орлин Горанов Орлин Горанов, който за пореден път доказа, че няма алтернатива на българската мюзикълна сцена. Образът на Франк Фармър, изискващ силно артистично превъплъщение, той поднесе с точни и пестеливи средства, както и с обиграна лекота, сякаш Бодигардът на Рейчъл Марон винаги е бил неговата коронна роля. Това съобщиха от Театрално-музикален продуцентски център Варна (ТМПЦ) за Varna24.bg.



Лондончанката Манал Ел Фейтури Manal El-feitury спечели сърцата на публиката и с почти безупречната си артикулация на български език. Мойра Янкова и 10-годишният Васил Желев, като синът на Рейчъл, направиха впечатление. Атрактивните светлинни решения на Лальо Христов и хореографията на Анастасия Неделчева Anastasiya Nedelcheva, особено танцът на лостовете, също допаднаха на аудиторията.



Очакването за съспенс, с което ни зареди още в началото адекватната визия на Денис Иванов Denis Ivanov бе последователно проведено и защитено с точния режисьорски мерник на Борис Панкин Boris G. Pankin и усещането за верния саунд на маестро Страцимир Павлов Stratsimir Pavlov и неговия състав от блестящи музиканти.