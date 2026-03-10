Богата програма в Пролетния салон на изкуствата във Варна
Откриването на салона е на 14 март от 18:00 ч. в Градската художествена галерия с камерен концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев. В програмата са включени произведения от Фредерик Шопен, Астор Пиацола и Сезар Франк.
Литературен акцент в програмата е 16 март от 18:00 ч. в Арт салона на Радио Варна, когато писателката Виолета Радкова ще представи дебютната си книга "И леглото ни е зеленина".
В периода 20 март – 15 април галерия "ЮКА" ще бъде домакин на изложбата "Възможни срещи", която събира творбите на РЕМЕ-син (акварел) и Веселина Маринова (стъкло).
Музикалната програма продължава с клавирния концерт "Традиция и съвременност" на Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов, концерт "Нощ на танго и цигански романси", рецитал на Стоян Караиванов – бандонеон, както и концерт на квартет "Virtuoso strings" – Варна.
В рамките на салона ще се състои и концерт на Камерен салонен ансамбъл, посветен на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.
Част от програмата е и X национална инициатива "България пее", посветена на 100 години Български хоров съюз, която ще събере десетки хорови и фолклорни формации от Варна в поредица от концерти на 24, 25 и 26 април в Градската художествена галерия.
Пролетният салон на изкуствата 2026 предлага среща с утвърдени артисти и млади таланти и утвърждава Варна като важен център на културния живот в България.
Програма:
14.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия
Концерт – Надежда Цанова (пиано) и Христо Танев (виолончело)
Програма:
Ф. Шопен – Соната за виолончело и пиано, сол минор, оп. 65
А. Пиацола – "Гранд танго"
Ц. Франк – Соната за виолончело и пиано в ла мажор
16.03.2026 г., 18:00 ч. – Арт салон на Радио Варна
Представяне на книгата "И леглото ни е зеленина"
Виолета Радкова
20.03 – 15.04.2026 г., 18:30 ч. – Галерия "ЮКА"
"Възможни срещи" – изложба
РЕМЕ-син – акварел
Веселина Маринова – стъкло
31.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия
"Традиция и съвременност" – клавирен концерт
Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов
с ученици от СУХНИ "Константин Преславски"
Специално участие: Десислава Ангелова
01.04.2026 г., 18:00 ч. – Аула на Икономически университет
Концерт – "Нощ на танго и цигански романси"
Ралица Ботева – пиано
Стилиян Дерменджиев – цигулка
Момчил Караиванов – тенор
Калоян Куманов – акордеон
07.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университет
Концерт-рецитал
Стоян Караиванов – бандонеон
14.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университет
Квартет "Virtuoso strings" – Варна
Константин Димитров – цигулка
Божидар Бенев – цигулка
Ивайло Ангелов – виола
Нели Ганчева – виолончело
Програма:
Ф. Шуберт – Квартет "Смъртта и момичето"
Р. Шуман – Квартет №3
15.04.2026 г., 19:00 ч. – Градска художествена галерия
Камерен салонен ансамбъл – концерт
Посветен на 270 години от рождението на В. А. Моцарт
Ралица Митева – флейта
Радостин Златинов – кларинет
Стефан Бояджиев – пиано
X Национална инициатива "България пее"
24.04.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия
Детски хор "Добри Христов" – дир. Галина Станишева
Мъжки хор "Христо Манолов" – дир. Димитър Димитров
Хор на варненските учители "Арс Музика" – дир. Веселина Маринова
Хор "Влади Анастасов" – дир. Димитрина Хинева
25.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерия
Дамски камерен хор
Детски хор "Ангели" – дир. Евгения Григорова
Вокален колегиум "Благовещение" – дир. Димитрина Хинева
ДФС "Неранза", МФГ "Кичинка", ФГ "Тракия" – худ. ръководител Кичка Христова
25.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерия
Хорова школа "Проф. Марин Чонев":
смесен хор "Морски звуци"
Хор на варненските момчета и младежи
дамски хор "Захарина Милкова"
смесен хор "Черноморски звуци"
26.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерия
Детска формация "Туристи-артисти"
Хор "Радуга – Дъга"
Камерен хор "Родни балкани"
Смесена хорова формация "Коралите"
26.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерия
Детски хор "Хорал"
Смесен хор "Камчийска лилия"
Смесен хор "Вдъхновение"
Фолклорна формация "Величка Трушева"
