Варна отново ще се превърне в сцена на музика, литература и изобразително изкуство с традиционния Пролетен салон на изкуствата, който ще се проведе от 14 март до 26 април 2026 г. В продължение на повече от месец публиката ще има възможност да се наслади на богата програма от концерти, изложби и една литературна среща, представени на различни културни сцени в града.Откриването на салона е на 14 март от 18:00 ч. в Градската художествена галерия с камерен концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев. В програмата са включени произведения от Фредерик Шопен, Астор Пиацола и Сезар Франк.Литературен акцент в програмата е 16 март от 18:00 ч. в Арт салона на Радио Варна, когато писателката Виолета Радкова ще представи дебютната си книга "И леглото ни е зеленина".В периода 20 март – 15 април галерия "ЮКА" ще бъде домакин на изложбата "Възможни срещи", която събира творбите на РЕМЕ-син (акварел) и Веселина Маринова (стъкло).Музикалната програма продължава с клавирния концерт "Традиция и съвременност" на Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов, концерт "Нощ на танго и цигански романси", рецитал на Стоян Караиванов – бандонеон, както и концерт на квартет "Virtuoso strings" – Варна.В рамките на салона ще се състои и концерт на Камерен салонен ансамбъл, посветен на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.Част от програмата е и X национална инициатива "България пее", посветена на 100 години Български хоров съюз, която ще събере десетки хорови и фолклорни формации от Варна в поредица от концерти на 24, 25 и 26 април в Градската художествена галерия.Пролетният салон на изкуствата 2026 предлага среща с утвърдени артисти и млади таланти и утвърждава Варна като важен център на културния живот в България.14.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерияКонцерт – Надежда Цанова (пиано) и Христо Танев (виолончело)Програма:Ф. Шопен – Соната за виолончело и пиано, сол минор, оп. 65А. Пиацола – "Гранд танго"Ц. Франк – Соната за виолончело и пиано в ла мажор16.03.2026 г., 18:00 ч. – Арт салон на Радио ВарнаПредставяне на книгата "И леглото ни е зеленина"Виолета Радкова20.03 – 15.04.2026 г., 18:30 ч. – Галерия "ЮКА""Възможни срещи" – изложбаРЕМЕ-син – акварелВеселина Маринова – стъкло31.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия"Традиция и съвременност" – клавирен концертВероника Чилингирян и Бексай Неждетовс ученици от СУХНИ "Константин Преславски"Специално участие: Десислава Ангелова01.04.2026 г., 18:00 ч. – Аула на Икономически университетКонцерт – "Нощ на танго и цигански романси"Ралица Ботева – пианоСтилиян Дерменджиев – цигулкаМомчил Караиванов – тенорКалоян Куманов – акордеон07.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университетКонцерт-рециталСтоян Караиванов – бандонеон14.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университетКвартет "Virtuoso strings" – ВарнаКонстантин Димитров – цигулкаБожидар Бенев – цигулкаИвайло Ангелов – виолаНели Ганчева – виолончелоФ. Шуберт – Квартет "Смъртта и момичето"Р. Шуман – Квартет №315.04.2026 г., 19:00 ч. – Градска художествена галерияКамерен салонен ансамбъл – концертПосветен на 270 години от рождението на В. А. МоцартРалица Митева – флейтаРадостин Златинов – кларинетСтефан Бояджиев – пианоX Национална инициатива "България пее"24.04.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерияДетски хор "Добри Христов" – дир. Галина СтанишеваМъжки хор "Христо Манолов" – дир. Димитър ДимитровХор на варненските учители "Арс Музика" – дир. Веселина МариноваХор "Влади Анастасов" – дир. Димитрина Хинева25.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерияДамски камерен хорДетски хор "Ангели" – дир. Евгения ГригороваВокален колегиум "Благовещение" – дир. Димитрина ХиневаДФС "Неранза", МФГ "Кичинка", ФГ "Тракия" – худ. ръководител Кичка Христова25.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерияХорова школа "Проф. Марин Чонев":смесен хор "Морски звуци"Хор на варненските момчета и младежидамски хор "Захарина Милкова"смесен хор "Черноморски звуци"26.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерияДетска формация "Туристи-артисти"Хор "Радуга – Дъга"Камерен хор "Родни балкани"Смесена хорова формация "Коралите"26.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерияДетски хор "Хорал"Смесен хор "Камчийска лилия"Смесен хор "Вдъхновение"Фолклорна формация "Величка Трушева"