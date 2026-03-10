Сподели close
Варна отново ще се превърне в сцена на музика, литература и изобразително изкуство с традиционния Пролетен салон на изкуствата, който ще се проведе от 14 март до 26 април 2026 г. В продължение на повече от месец публиката ще има възможност да се наслади на богата програма от концерти, изложби и една литературна среща, представени на различни културни сцени в града.

Откриването на салона е на 14 март от 18:00 ч. в Градската художествена галерия с камерен концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев. В програмата са включени произведения от Фредерик Шопен, Астор Пиацола и Сезар Франк.

Литературен акцент в програмата е 16 март от 18:00 ч. в Арт салона на Радио Варна, когато писателката Виолета Радкова ще представи дебютната си книга "И леглото ни е зеленина".

В периода 20 март – 15 април галерия "ЮКА" ще бъде домакин на изложбата "Възможни срещи", която събира творбите на РЕМЕ-син (акварел) и Веселина Маринова (стъкло).

Музикалната програма продължава с клавирния концерт "Традиция и съвременност" на Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов, концерт "Нощ на танго и цигански романси", рецитал на Стоян Караиванов – бандонеон, както и концерт на квартет "Virtuoso strings" – Варна.

В рамките на салона ще се състои и концерт на Камерен салонен ансамбъл, посветен на 270 години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.

Част от програмата е и X национална инициатива "България пее", посветена на 100 години Български хоров съюз, която ще събере десетки хорови и фолклорни формации от Варна в поредица от концерти на 24, 25 и 26 април в Градската художествена галерия.

Пролетният салон на изкуствата 2026 предлага среща с утвърдени артисти и млади таланти и утвърждава Варна като важен център на културния живот в България.

Програма:

14.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия

Концерт – Надежда Цанова (пиано) и Христо Танев (виолончело)

Програма:

Ф. Шопен – Соната за виолончело и пиано, сол минор, оп. 65

А. Пиацола – "Гранд танго"

Ц. Франк – Соната за виолончело и пиано в ла мажор

16.03.2026 г., 18:00 ч. – Арт салон на Радио Варна

Представяне на книгата "И леглото ни е зеленина"

Виолета Радкова

20.03 – 15.04.2026 г., 18:30 ч. – Галерия "ЮКА"

"Възможни срещи" – изложба

РЕМЕ-син – акварел

Веселина Маринова – стъкло

31.03.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия

"Традиция и съвременност" – клавирен концерт

Вероника Чилингирян и Бексай Неждетов

с ученици от СУХНИ "Константин Преславски"

Специално участие: Десислава Ангелова

01.04.2026 г., 18:00 ч. – Аула на Икономически университет

Концерт – "Нощ на танго и цигански романси"

Ралица Ботева – пиано

Стилиян Дерменджиев – цигулка

Момчил Караиванов – тенор

Калоян Куманов – акордеон

07.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университет

Концерт-рецитал

Стоян Караиванов – бандонеон

14.04.2026 г., 19:00 ч. – Аула на Икономически университет

Квартет "Virtuoso strings" – Варна

Константин Димитров – цигулка

Божидар Бенев – цигулка

Ивайло Ангелов – виола

Нели Ганчева – виолончело

Програма:

Ф. Шуберт – Квартет "Смъртта и момичето"

Р. Шуман – Квартет №3

15.04.2026 г., 19:00 ч. – Градска художествена галерия

Камерен салонен ансамбъл – концерт

Посветен на 270 години от рождението на В. А. Моцарт

Ралица Митева – флейта

Радостин Златинов – кларинет

Стефан Бояджиев – пиано

X Национална инициатива "България пее"

24.04.2026 г., 18:00 ч. – Градска художествена галерия

Детски хор "Добри Христов" – дир. Галина Станишева

Мъжки хор "Христо Манолов" – дир. Димитър Димитров

Хор на варненските учители "Арс Музика" – дир. Веселина Маринова

Хор "Влади Анастасов" – дир. Димитрина Хинева

25.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерия

Дамски камерен хор

Детски хор "Ангели" – дир. Евгения Григорова

Вокален колегиум "Благовещение" – дир. Димитрина Хинева

ДФС "Неранза", МФГ "Кичинка", ФГ "Тракия" – худ. ръководител Кичка Христова

25.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерия

Хорова школа "Проф. Марин Чонев":

смесен хор "Морски звуци"

Хор на варненските момчета и младежи

дамски хор "Захарина Милкова"

смесен хор "Черноморски звуци"

26.04.2026 г., 11:30 ч. – Градска художествена галерия

Детска формация "Туристи-артисти"

Хор "Радуга – Дъга"

Камерен хор "Родни балкани"

Смесена хорова формация "Коралите"

26.04.2026 г., 18:30 ч. – Градска художествена галерия

Детски хор "Хорал"

Смесен хор "Камчийска лилия"

Смесен хор "Вдъхновение"

Фолклорна формация "Величка Трушева"