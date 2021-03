Богдан Александров гостува с изложба "Триади" в Градската художествена галерия на Варна

© Изложба, която ще бъде изненада за много от ценителите на изкуството във Варна се открива на 10 март в Градската художествена галерия "Борис Георгиев“. Гостува провокативният художник Богдан Александров, доктор на изкуствознанието, който работи в областта на концептуалните проекти. Той има изложби в редица страни в Европа, както и у нас, директор е на Градската художествена галерия във Видин, уважаван ерудит, неспокоен ум, срещата с когото е истинско интелектуално предизвикателство.



Изложбата на Богдан Александров във Варна има ретроспективен характер, в нея авторът поставя в нов контекст елементи от свои знакови проекти под името "Триади“. Това са работи, създавани в продължение на 10 години по метод, наречен от самия него "Визуален шум“. Картините са от проекти, показвани в изложбите: "Пургаториум" (зала "Райко Алексиев“, София, 2012), "Палимпсест. Портрети без име“ (ONE gallery, София, 2015), "Парейдолия. Портрети в постановка" (ONE gallery, 2018), "Вертиго. Портрети без диагноза" (Есенни изложби, Пловдив, 2018). В изложбата работите са представени в групи по три, от което произтича името "Триади“ (група от три неща или състояния), като препраща към смисъла на триадата от немската класическа философия - теза, антитеза и синтеза.



Ето как самият автор описва "Визуалния шум“ като живописен метод в свой опит за манифест в резюме: "В епохата на образа живописта губи привилегированата си позиция в типологическата скала на визуалните изкуства. Хоризонтално нивелираният порядък променя същностно координатите на живописта, като ги трансформира в медия, еквивалентна на технологично и/или времево базирани визуални изкуства. Промяната не протича без съпротива. Откриваме свидетелства на стремежа за съхраняване на "егоцентричния" спомен за някога доминиралата живопис в присвоените елементи от първоначално смятаните за нейни отрицания – фотография и дигитални изкуства. Свидетели сме на странен парадокс – в опит да съхрани собствената си, претендираща за съвършенство природа, живописта припознава несъвършенствата от технологично базираните изкуства. В изложбата "Визуалният шум“ е представен като възможен живописен метод, демонстриран в творческата практиката на автора и конкретно заявен в няколко цикъла творби, представени в четири изложби.“



Изкуството на Богдан Александров представя изкуствоведът Пламена Димитрова-Рачева, директор на ГХГ - Варна:



Богдан Александров е типичен пример за художник, който твори и теоретично разсъждава върху предмета на изкуството, като се опира на класическата немска философия. Екзистенциалните въпроси засягат визуализации на човешката психика, която е в опозиция на общоприетата нормалност, така че "онова, което в картината позволява да се види, е различно от онова което показва“. Ние трябва да навлезем в неговия свят подготвени, да отворим сетивата си, за да чуем "визуалния шум“ на вътрешния си душевен космос.



Изкуството на Богдан Александров е в параметрите на модерността. Авторът създава своя манифест за метода на живописване, концептуално открива нови параметри на визуализация с използване и на други медии – звук, видео и пр.



Създава големи по формат жестови картини, чиято стилистика е близка до попарта, фотореализма и абстрактния експресионизъм. Образите са инспирирани от портретна фотография - без фокус, предадени в едно шеметно, разпадащо се движение на завъртане около самата си ос, като в състояние на световъртеж – вертиго. И както е при дервишите, така и тук се случва "Себеразследване“, "чуваме“ как "Егото крещи във вакума“, "Противоречията на вътрешния глас“, "Пречистване на желанията“, "Реконструкцията на егото“. И когато "Неизбежното пристига“, Богдан Александров ни изправя пред въпроса за мимезиса – за изобразеното и привидностите, въпрос, на който ние трябва да намерим своя отговор. Прави го с т. нар. от него метод на живопис "Визуален шум“ стъпаловидно в тематични "Триади“ в които визуализацията на полуабстрактните образи е изградена сложно с деликатно напластяване на нюанси и цветни пръски. В неясните човешки очертания се чувства вибрацията на материята, която сякаш се телепортира и деструктурира от материалната си цялост, без да губи човешката си идентификация.



Сложни, многозначни, живописните платна на Богдан Александров ни обръщат към онова философско познание, което се ражда от емпиричния опит и въображение на твореца, познание, което посредством изкуството му става общочовешки вълнуващо и значимо.



Репродукции личен архив на Богдан Александров



Изложбата ще остане експонирана до 29 март 2021.



http://varnacityartgallery.com/



Богдан Александров



Роден през 1960 г. във Видин, България. Работи във Видин.



Образование: ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"



ИНДИВИДУАЛНИ ИЗЛОЖБИ (избрано):



2019 ̶ "Портрети в движение", Градска галерия "Никола Петров“, Видин.



"Това е човекът!", Музей де Арта Палатул Маринку, Калафат, Румъния



2018 ̶ "Пареидолия. Сценични портрети", галерия ONE Monev, София.



"Световъртеж", Национални есенни изложби - Пловдив, Балабановата къща, Старинен град Пловдив.



2017 ̶ "Личната хармония на хаоса“, Ретроспективна изложба, галерия "Никола Петров", Видин



2015 ̶ "Палимсест, портрети без име“,Галерия "Едно“, София. Куратор: Свилен Стефанов



2013 ̶ "Капка рамка... Портрети в движение“, галерия "Юзина“, София. Куратор: Свилен Стефанов



2012 ̶ "Purgatorium“, галерия "Райко Алексиев“, София. Куратор: Десислава Монева; "Сътворение от нищото“, Изложбено пространство "Радикално“, факултет по скулптура на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново. Куратор: Георги Минчев; "Локално охлаждане“ - живопис, галерия L'Union, Пловдив.



2010 ̶ "Панта рей“ - живопис, Нови Сад, Сърбия;



"Шум", живопис, звукова инсталация, Софийска градска художествена галерия, София



2008 ̶ "Entrebaillement", Cite International Des Arts, Париж, Франция, Видео прожекция и пърформанс, с участието на Танцувай на колела и студия на Миканданс.



"Мixed" - дигитален печат, живопис, видео, рисунка, галерия "Арт алея", София.



2007 ̶ "Първоначален Е" - Видео инсталация, картини на ръчно изработена японска хартия, Галерия L'Union, Пловдив.



"Подмяна“ - живопис и видео, Градска галерия "Никола Петров“, Видин, куратор: Гордън Картър.



2006 ̶ "Остатъчен образ“, Народен музей, Зайчар, Сърбия.



2005 ̶ "Остатъчен образ“, Художествена галерия Stara Capetanjia, Земун, Белград, Сърбия и Черна гора.



2003 ̶ "Антропоморфна версия“, Национална художествена галерия, София.



2002 ̶ "Моята Глаголица“ - живопис, Софийска градска художествена галерия, Лондон (Великобритания)



2001 ̶ "Брегове“ - живопис, Кинг Хед Галерия, Престийн, Уелс (Великобритания)



1999 ̶ "Метаморфози на мигновеното“ - живопис и пластични изкуства, Арт галерия "Арт 36", София.



1997 ̶ галерия "Dure", Тимишоара, Румъния; Галерия "Стълбата", София.



ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ (избрано)



2019 ̶ "Признание“, Крусевац, Кралево, Ниш, Цетине, Видин, куратор: Биляна Гркович



2017 ̶ "Съвременно изкуство от България - 10 години по-късно“, Ниш, Сърбия, куратор: Десислава Монева.



2016 ̶ "Премио Арте Рома“, стадион "Домициан", Рим, куратор: Амадео Димитри.



2015 ̶ "Изкуство сега, Лондонското изкуство“, Fair, OXO Tower, Лондон, Великобритания; "Съвременни художници от България“, Imago Mundi - колекция "Лучано Бенеттон“; "Спасете мечтите“, Фондация Джорджо Чини, Венеция, Италия; "Образ и подобие“, Национална галерия, София, куратор: Надя Тимова.



2014 ̶ "Проект Берлин 2014“,организирана от “factory art" представена като част от Берлинската арт седмица; Експо за съвременно изкуство, 8-12 май, Ханджоу, Китай; "Иконични анализи от България“ - изложба на съвременно изкуство, представена от галерия "Юзина“, куратори: Свилен Стефанов, Десислава Монева.



2013 ̶ "Идентичности“, галерия на СБХ, "Шипка-6", София, куратор: Ивайло Попов;



Проект "Opengate“, Валенсия дел Вентосо, Испания



2012 ̶ "Есенен културен салон“, Гранд хотел, Поморие; "ЕС без политика“, галерия "Ромул", Букурещ, куратор: Адриан Лис; "Sofia Underground", международен арт пърфоманс, Фестивал "3922 рамки“, DVD видео прожекция, Шипка 6, София; "Ex Nihilo", галерия "Никола Петров“, Видин.



2011 ̶ "Енергия“, (участие с 4-D портрети), галерия "Юзина“, София.



2010 ̶ Представяне на "Entrebaillement" в Симпозиум “Различие и креативност", Парижки университет - Сорбона, Център Свети Шарл, Париж, Франция.



2009 ̶ "11-та международна панорама на независимите филмови творци“,



Международен филмов фестивал, Патра, Гърция; Ентриота, DVD, 9"21", късометражни филми.



2008 ̶ "Оптика Фестивал“, прожекция: "Време, Немаркирано“, видео, DVD 4"49 ,



институт "Сервантес", Париж, Франция; "Август в изкуството“, Биенале за съвременно изкуство, Градска художествена галерия, Варна, куратор: Филип Зидаров.



Национален конкурс за пребиваване в Cite International des Arts, Париж.



2007 ̶ "Видео изкуство – Старт от Нула“, "Време“ - видео 4'48'' DVD, Фестивал



Miden, Атина, Time Unmarked video 4’48’’ DVD; "Оптика: Международен фестивал



на видео изкуството на Гийон“, Испания;



"Фестивал Miden“, Каламата Гърция, "Време, Немаркирано“, видео, 4'48, DVD; "М-Тел награди за съвременно изкуство“, НДК, София; Фестивал Процес-Пространство, "Отворени врати“, Балчик, "97 кв.м санитарна изолация за лично пространство“, акрил на винил, фибран върху стени от шпакловка; "Възможни отговори“, Национален изложбен център за съвременно изкуство, Шипка 6, София, куратори: Руен Руенов и Йово Панчев.



2006 ̶ 10 x 5 x 3, Национален изложбен център за съвременно изкуство, Шипка 6, София; проект "Психо близнаци“, куратор: Руен Руенов;



Международно биенале за съвременно изкуство – Шумен`2006, "Визуално безсмъртие“, куратори: Елена Панайотова, Петър Цанев, http://www.bg-biennale.com/;



" ¼ Разстояние“, Галерия "Никола Петров",Видин (в рамките на XІ. Арт Салон, НДК, София)



2005 ̶ Il Tempo del Tempo - изложба на съвременно изкуство, куратор: Рита Тамо,



Замък Нормано – Svevo di Mesagne, Бриндизи, Италия; AUTO_REMAKE, видео 03:24



min:sec (с каталог)



2004 ̶ "Глобал и Човек“ -мултимедийна инсталация, видео "Формати на безкрайния Манифест" (съвместно с Георги Минчев, скулптор), Театър "Сфумато“, София, куратор: Галя Димитрова (с каталог)



2002 ̶ "Българска живопис след 1989“, НДК, София, куратор: Руен Руенов (с каталог)



2001 ̶ "Тронът на огнените серафими“, метал и огън, метрото на НДК, София



(Фестивал "Събития по улиците“), куратор: Руен Руенов (документален филм); Изложба "10 години Арт 36“ Арт галерия 36, София; "Виадукт 2“, изложба на цветни фотокопия, пластики и скици от теракота, метал и камък, Евро-български културен център, зала "Средец", София; "ЖивописНО“, Национален изложбен център за съвременно изкуство, Шипка 6, София; "Транс Аква“, Съвременни български и румънски художници, Софийска градска художествена галерия и Художествена галерия "Никола Петров", Видин, (с каталог)



2000 ̶ "Другите за нас“, (Съвременни български художници от румънски произход), живопис, Национален исторически музей, Букурещ,(с каталог); Арт галерия "Арт 36", София; Живопис, избрани произведения, създадени в Арт - колония на борда на кораб "Видин"; "Едно поколение с някои различия“, живопис и скулптура, Художествена галерия "Никола Петров", Видин.



ВИДЕО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (избрано):



2008 ̶ "Entrebaillement", видео 9'21'' DVD



2007 ̶ "Катастрофа на същата кола", видео 5'38" DVD



2006 ̶ "Механичното разрязване на свободното изразяване на безкрайност в 2'15'“, видео 2'15' loop DVD; "Време, немаркирано“, видео 4'48'' DVD; "2pr", видео 7' 46'' DVD



2004 ̶ "AUTO_REMAKE", видео 3'24'' DVD