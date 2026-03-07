Бойко Борисов днес, предаде репортер на ФОКУС.
Кметът посочи още, че предстои изграждане на спортна зала и вече има открит медицински център.
В Царево има и точка за медицински хеликоптер, а Киров каза още, че в Царево ще има и болница, инвестициите за която ще са чуждестранни.
"Колкото и точки за медицински хеликоптер да направим, все ще бъде натоварен този център", каза лидерът на ГЕРБ и посочи, че се работи по четирилентов обходен път през Бургас, село Маринка и язовир "Ясна поляна".
Очетен е и ръст на туризма в Царево - приходите са нараснали тройно.
"Това значи повече данъци", отбеляза Борисов.
В тази връзка, той коментира и смяната на шефа на НАП: "Това е вид благодарност за рекордните приходи - над 14 млрд. лева. Но на тях това им трябва само за репресии, за месец и половина не могат даже да ги объркат достатъчно. НАП явно има голямо значение за честността на изборите. Тези хора са толкова забавни - ако не беше тргично, щеше да е смешно".
"Мисля, че макар и за месец, хората ги видяха, че освен кариеризъм и това да сложат своите хора, които видно не стават, всяка седмица правят нова оставка. В същото време как за една седмица установиха, изискаха и провериха работата на областните управители и на полицейските началници", отбелязва Борисов.
Той коментира накратко и работата по случая "Петрохан" - според него, от кабинета "Гюров" "всячески се опитват да го потопят и го потапят".
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
©
Още по темата
/
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
11:39
Иван Ченчев след "Непокорна България": Целите ни се разминаха, не съм се отказал от политиката
08.03
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Още от категорията
/
Благомир Коцев: Поради липсата на републикански бюджет, Общината работи с 1/12-та от миналогодишния общински
08.03
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни приоритети бележат управлението на настоящата кметска администрация
08.03
Кметът на Варна: Всяка инициатива на Европейския съюз за Черноморието ще се провали, ако това се случи
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
80 години симфонична музика във Варна: Каква е историята на първи...
19:40 / 08.03.2026
Дами на мотори обиколиха Варна за 8 март
19:27 / 08.03.2026
Протест утре във Варна! Очакват се блокажи на ключови пътни артер...
14:55 / 08.03.2026
Портних: Непоследователни действия, липса на експертиза и грешни ...
14:46 / 08.03.2026
По случай 8 март: Празник на две колела във Варна
12:39 / 08.03.2026
Ето защо да заведете малчуганите днес в кукления театър във Варна...
09:28 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.