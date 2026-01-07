Бойният ни кораб "Прибой" отплава към Турция
Командирът на флотилията флотилен адмирал Радко Пенев изрази своята увереност във високия професионализъм на екипажа за успешното им представяне при изпълнение на всички поставени задачи.
Късно вечерта базов миночистач "Прибой“ напусна пункта си за базиране и започна преход към пристанище Истанбул, Република Турция, където ще участва в церемония по предаване на командването на групата от ВМС на Румъния на ВМС на Турция.
Основните задачи, които групата изпълнява са свързани с:
- провеждане на операции по разузнаване и наблюдение с оглед на заплахата от морски мини;
- провеждане на противоминни действия в определените зони;
- интегриране на силите и участие в съвместни учения с цел обмен на опит и подобряване на оперативната съвместимост;
- принос към повишаването на морската ситуационна осведоменост на НАТО в Черно море и др.
