На 23 октомври 2025 г. от 17.00 ч. в сградата на Музея на Възраждането ще бъде представена книгата "Летопис на рода Копчеви от гр. Котел 1775 – 2024 г.“.Тя е генеалогично изследване на варненския общественик Димитър Димитров. Проследявайки хронологично развитието на своя род, авторът се спира на редица болезнени теми, свързани обществените, политическите и икономически причини, станали фактор в наситената с преселения история на рода му. Болезнените за българите теми, свързани с преселванията в Бесарабия и Северна Добруджа са проследени и анализирани на база на открит и публикуван богат архивен материал, съхраняван в библиотеките, архивите и музеите във Варна и Добрич. Наследник на възрожденци с принос към запазване на българската култура, на хора-спомоществуватели за отпечатване на възрожденски издания, между които и Неделника на Софроний Врачански, Димитров не само разкрива, но и анализира сложните политическите и икономическите предизвикателства на Балканите през XVIII, XIX и XX в., с които се сблъскват предците му.Всяко генеалогично проучване е предизвикателство дори пред професионалния изследовател. Липсата на сигурни сведения често принуждава търсещия да прекрати или ограничи своите издирвания. "Но изследвайки влиянието на различни фактори, разглеждайки ги поотделно и в тяхната съвкупност, може да се осигури необходимата степен на достоверност и истинност в направените заключения относно хронологията, участниците и свидетелите на изследваните събития и процеси“, казва Димитров.