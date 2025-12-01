Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят, че протестът се политизира
© Фокус
Стигна се до кратък сблъсък между протестиращите и организаторите на протеста, както и до намеса на полицията. Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията. Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и нарежението.
Още по темата
/
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
20:32
Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
20:13
СДВР: На протеста в "Триъгълника на властта" днес ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове
14:02
Петър Витанов: Протестът от "триъгълника на властта" създаде една изцяло нова политическа ситуация
12:16
Още от категорията
/
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
Бивша служителка на Община Варна: Събраните пари за гаранцията на...
17:50 / 30.11.2025
Кметът на Варна Благомир Коцев се връща на работа от утре
12:44 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.