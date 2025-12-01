Протестът срещу Бюджет 2026 във Варна ескалира. Протестиращите са недоволни, тъй като смятат, че протеста се политизира и фокусът се поставя върху кметът Коцев, а не върху причината, заради която се се събрали гражданите, а именно Бюджет 2026, предаде репортер наСтигна се до кратък сблъсък между протестиращите и организаторите на протеста, както и до намеса на полицията. Сред хората на протеста имаше представители на няколко футболни агитки, които организаторите многократно призоваха да не ескалират ситуацията. Въпреки това, че неколкократно беше подчертано, че протестът е срещу Бюджет 2026, напрежението ескалира и агитките започнаха да замерят журналисти и организатори с бутилки и да крещят. Голяма част от протестиращите напуснаха събитието именно заради бомбичките и нарежението.