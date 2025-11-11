Борбата продължава: Варненци на публичен дебат срещу въвеждането на Зелена зона
"Без партии, без политици - само ние хората и медиите!", се казва още в съобщението.
Дебатът ще се проведе на 14 ноември в читалище "Отец Паисий" (бивше Маяковски), от 16 до 19 часа.
"Нека всички от Варна ЯСНО заявим твърдата си позиция срещу зелената зона и не я допуснем!", призовават организаторите на дебата.
Припомняме, че варненци реагираха скочиха срещу въвеждането на зелена зона в "Чайка" и поискаха незабавното отменяне на заповедта. Като причина те изтъкнаха, че при 5912 жилища и 10 800 правоимащи, има само 2800 места.
