Инициативен комитет "Активни граждани Варна" покани жителите на морската столица на публичен дебат по един от наболелите въпроси в града през последните седмици - въвеждането на Зелена зона.

"Без партии, без политици - само ние хората и медиите!", се казва още в съобщението.

Дебатът ще се проведе на 14 ноември в читалище "Отец Паисий" (бивше Маяковски), от 16 до 19 часа.

"Нека всички от Варна ЯСНО заявим твърдата си позиция срещу зелената зона и не я допуснем!", призовават организаторите на дебата.

Припомняме, че варненци реагираха скочиха срещу въвеждането на зелена зона в "Чайка" и поискаха незабавното отменяне на заповедта. Като причина те изтъкнаха, че при 5912 жилища и 10 800 правоимащи, има само 2800 места.