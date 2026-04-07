Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е във Варна, където говори пред симпатизанти на партията в града. Той отказа да коментира арестът на кметът на града Благомир Коцев.

Кметът на Варна да си го съдят варненци. Той ми е съкилийник, защото и на мен ми причиниха същото. Не искам да се коментира този случай. Аз имам вродено чувство за справедливост. Това заяви той.

"Обвиняват ни за сглобката, но аз съм лидирал 4-5 пъти подобни процеси. "След поредица от избори. Вече над 1,5 млрд. лева сме дали за избори. Това е една магистрала. Сега казват, че ако нямат 121 депутата, пак отиваме на избори. Колко пъти? Всеки път това отчупваше камъчета от нашия пиедестал, но превехме стъпки напред. Целите си ги постигнахме, компромиси повече няма да правим. Ако сега народът ни избере първи - тежко ни", каза още Борисов.

Борисов заяви още, че иска да направят се едни от най-модерните болници в Европа.

Във Варна можеш да се разхождаш вечер и да си носиш спокойно часовника вечер, коментира той безопасността в града.