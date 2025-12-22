Бойко Борисов настоява и призовава отново представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват във всякакви евентуални опити за прекратяването на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев. Това се казва в официална позиция на ГЕРБ-Варна.
"Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.
Напомняме, че на свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват "против" отстраняването на кмета на Варна. С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", се уточнява в съобщението.
Борисов с призив към ГЕРБ в ОИК-Варна
