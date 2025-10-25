Сподели close
Не знам, каквото реши съда. Ние в тази тема не се бъркаме, не е наша.

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на въпрос дали идват избори във Варна. Борисов е на посещение в Езерово, област Варна. 

Миналата седмица Апелативният съд – София потвърди решението на Софийския градски съд, с което кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, но при особено мнение от съдия Андрей Ангелов. Той е обвинен в участие в организирана престъпна група, свързана с длъжностни престъпления и подкупи.

 

На въпрос дали продължават инвестициите във Варна и региона, лидерът на ГЕРБ каза: 

"Разбира се, че продължават инвестициите в цялата страна. Аз деля общините един месец, докато има избори. След това с партиите, които подкрепят правителството работим така, че хората в регионите и гражданите и селяните да се чувстват добре". 

 

 

 

 

 