При проверки на езерата Дуранкулак и Шабла служители на ИАРА Добрич са установили 200 метра хрилни мрежи, поставени в работно положение.В тях е имало уловена риба от видовете - щука (4 кг), сом (3 кг), лин (4 кг) и червеноперка (25 кг).Рибите са било освободени и върнати обратно във водите на езерото. По време на проверките бракониерите не са бяли установени.