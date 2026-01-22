Решения, свързани с управлението на общинската собственост, прие постоянната комисия "Собственост и стопанство“ към Общинския съвет на Варна на днешното си заседания. Одобрени бяха предложения, засягащи статута, предоставянето и управлението на различни имоти, собственост на общината.Съветниците дадоха съгласието си да се предостави на ОП "Общински паркинги и синя зона“ безвъзмездно право на управление на имоти, представляващи брегоукрепителни съоръжения в района на местност Карантината във Варна, също за срок от 10 години. Кметът беше упълномощен да включи предоставените имоти в Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2026 г., както и да сключи необходимите договори.Съветниците дадоха съгласието си за отмяна на две решения от 2022 г., с които Спортно училище "Георги Бенковски“ получи недвижим имот за безвъзмездно управление за срок от десет години. Причината е промяна на статута на училището през 2012 г. То вече е държавно и се финансира директно от Министерството на младежта и спорта. По закон имотите, които са предоставени на училища, преминали в държавна собственост, стават държавни и се използват само за образователни цели. След проверка в Имотния регистър е установено, че имотът е вече актуван като държавна собственост през октомври 2025 г. Това изисква договорът за безвъзмездно управление да бъде прекратен, а решенията на Общинския съвет за имота – отменени.На днешното заседание беше решено част от поземлен имот в с. Тополи да бъде предоставена на Общинско предприятие "Управление на проекти и озеленяване“. Имотът ще бъде ползван за срок от 10 години, а всички разходи, свързани с ползването му – електричество, вода, данъци, такса битови отпадъци, застраховка и текуща поддръжка, ще бъдат за сметка на предприятието.Членовете на комисията разрешиха на управителя на "ДКЦ III – Варна“ да сключи нов договор за безвъзмездно ползване на помещения в полза на "Домашен социален патронаж“ – Варна за срок от 5 години. Помещенията включват четири стаи с обща площ близо 83 кв. м за административен персонал и самостоятелен обект в сутерена със застроена площ 616 кв. м, включително кухненски блок и складови помещения.14 новоизградени инфраструктурни обекти – публична общинска собственост, да бъдат предоставени за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на "Водоснабдяване и канализация – Варна“, гласуваха още съветниците.