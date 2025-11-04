Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Броени часове остават до частичното затваряне на този участък във Варна. Това е трасето от кръговото кръстовище на Екопарк Варна към разклона за Златни пясъци

Вече е подготвена временната организация на движението с поставяне на пътни знаци, прекъсване на мантинелата, обособяване на временни спиркостоянки.

Причината за затварянето е старта на дейностите по следващия етап от проекта на "Водоснабдяване и канализация - Варна" ООД за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни пясъци.

Ще бъде затворено за движение северното платно на бул. "Княз Борис I“ (посока центъра на Варна). Дейностите ще се извършват в участъка от кръговото кръстовище при Университетска ботаническа градина - Екопарк Варна до ул. "Юлен“ (преди Т-образното кръстовище за Златни пясъци и Аладжа манастир).

Участъкът от 3,5 км ще бъде изцяло затворен, а не на етапи, уточниха  изпълнителите. Движението ще се извършва двупосочно в южното платно (посока Златни пясъци).

Движението в кръговото кръстовище при Екопарка ще бъде ограничено за кратко, през останалото време на строително-монтажните дейности ще се ползва пълният му капацитет. Няма да има промяна в маршрутите и разписанието на линиите на градския транспорт.

Началото на дейностите по бул. "Княз Борис I“ (част от републиканския път I-9) e съобразено с приключването на друг обект от ВиК-цикъла – участъкът от бул. "Осми приморски полк“ в района на сп. "Светкавица“.