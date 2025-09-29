Белите пана до Слънчевия часовник в Морската градина очакват да бъдат "пременени" с изложба от историята на Варна и областта. На тях ще бъде представена експозицията "140 години БЧК – Варна: с поглед към миналото, с грижа за бъдещето“.Изложбата представя важни моменти от развитието на Варненската червенокръстка организация и нейните дейности от годините на създаването й до днес.Официалното откриване ще се състои на 1 октомври 2025 г.(сряда), от 16:00 часа, информираха от Областния съвет на Българския червен кръст във Варна.В периода 1-15 октомври изложбата ще бъде достъпна за всички жители и гости на града.