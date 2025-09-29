ЗАРЕЖДАНЕ...
Броени часове до откриването на историческа изложба на това място във Варна
Изложбата представя важни моменти от развитието на Варненската червенокръстка организация и нейните дейности от годините на създаването й до днес.
Официалното откриване ще се състои на 1 октомври 2025 г.(сряда), от 16:00 часа, информираха от Областния съвет на Българския червен кръст във Варна.
В периода 1-15 октомври изложбата ще бъде достъпна за всички жители и гости на града.
